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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE- ÖZEL HABER
09.11.2018 - 09:41, Son Güncelleme:

İcradan satıştaydı... Dev fabrikada esrarengiz olay

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
İcradan satıştaydı... Dev fabrikada esrarengiz olay

Bir süredir icradan satışı ile gündemde olan Uzel Makina’nın Rami’deki dev fabrikasında önceki gün ilginç bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Uzel’in icra ihalesinin yapıldığı dakikalarda 5 kişi, kapıları mühürlü durumdaki fabrikaya girdi. 3 otomobille fabrikaya gelen şüphelileri, Uzel’in eski işçileri yakaladı. Şüphelilerden 2’si olay yerinden kaçtı. Diğer 3 kişi polise teslim edildi. Hırsızlık şüphesi ile yakalanan kişiler, bir yandan fabrikanın bahçesinde mangal ateşinde çay yaparken bir yandan da tonlarca malzeme taşıdı. Çelişkili ifade veren şüphelilerden biri “Demirci ustasıyım ben. Yolumu şaşırdım yanlışlıkla buraya geldim. Kapıyı açık görünce içeri girip kartımı bırakmak istedim” dedi.

İŞÇİLER DE İHALEYİ İZLEDİ

97 dönüm arazi üzerine kurulu Uzel Makina fabrikasının icra ihalesi önceki gün yapıldı. 446 milyon 139 bin TL bedelle ihaleye çıkarılan fabrikaya alıcı çıkmadı. Saat 14.00’te başlayan ihale 10 dakikada bitti. İhaleyi, alacaklı firma vekilleri yanı sıra, alacaklı durumdaki bir kısım Uzel işçisi de takip etti. İhalenin sonlanması üzerine, fabrikada hareketlilik olduğunu öğrenen işçiler, durumu iflas idaresi memura avukatlara da iletti. İflas idaresi memurları, fabrikada herhangi bir çalışmanın söz konusu olamayacağını belirtti.

İcradan satıştaydı... Dev fabrikada esrarengiz olay

Fabrika içindeki malzemeler forkliftle taşındı

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ KAÇTI

İşçilerden bir kısmı adliyeden ayrıldı; saat 14.45 gibi Rami’deki fabrika binasına geldi. Kapıların açık durumda olduğunu gören işçiler, fabrika bahçesine park edilmiş 3 otomobilin olduğunu gördü. İşçiler, dev fabrikanın değişik yerlerinde 5 kişinin olduğunu gördü. Söz konusu kişilerden biri iş elbisesi ile, çalışır durumdaki forklift aracının üstündeydi. Uzel işçileri, söz konusu kişilere, fabrikada ne yaptıklarını sorunca şüphelilerden ikisi kaçtı. Diğer kişiler de, araçları ile fabrikadan çıkmak isterken, Uzel işçileri engel oldu ve durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin gelmesi beklenirken, fabrika içinde yürütülen çalışmaların nelere olduğu görülmeye çalışıldı. Şüphelilerin, bir yandan malzeme toplarken, bir yandan da bahçede, mangal ateşinde çay kaynattıkları görüldü. 

İcradan satıştaydı... Dev fabrikada esrarengiz olay

Fabrika içinde yakalanan şüpheliler

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Şüpheliler, Uzel işçilerinin sorularına ise çelişkili yanıtlar verdi. Şüphelilerden Ercan A., “Biz burayı yeddi emine (yeddi emin deposu) taşıyoruz” derken, soy adı öğrenilemeyen Serdar isimli kişi “Önder Uzel ve Vera Varlık’ın yetkisi doğrultusunda burayı taşıyoruz” dedi. Bir diğer şüpheli Osman K. ise, fabrikada bulunan malzemelerin taşınmasına ilişkin ellerinde mahkeme kararı olduğunu beyan etse de bu yönde bir belge sunamadı. 

İcradan satıştaydı... Dev fabrikada esrarengiz olay

Uzel işçileri, şüphelilerin fabrikadan ayrılmalarına engel oldu

KARTIMI BIRAKMAK İÇİN GİRDİM

Bir diğer şüpheli Engin F. ise “Demirciyim ben. Eyüp stadında söküm yaptım. AVM’ye geldim. Fazla zamanım olmayınca arabaya bindim gitmek istedim. Yanlışlıkla bu yola girdim.  Kapıların açık olduğu ve güvenliğin olmadığını görünce içeri girdim.  Kartımı vermek istedim” dedi. Polis ekiplerinin fabrikaya gelmesi ile birlikte 3 şüpheli Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. İfadeleri alınan  işçilerin, savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

İcradan satıştaydı... Dev fabrikada esrarengiz olay

KAMYONLA EŞYA ÇIKARILDI

Uzel Makine’da kaynakçı olarak çalıştığını belirten Suat Bektaş (53), Hürriyet’yaptığı açıklamada “Burada şüpheli durumlar söz konusu. Bu fabrika iflas idaresi denetiminde. Hiç kimsenin girme hakkı yokken, tesadüfen yakaladığımız kişiler günlerce faaliyet yürütmüş. Bu kişileri, yakaladığımız 7 Kasım’dan bir önce fabrikadan bir kamyon mal çıkarıldığı söylendi. Fabrika binasında, Uzel Makine’ya ait sevk irsaliyelerinin olduğu görüldü. Bu, normal bir hırsızlık olayı değil. Bu kişileri koruyan biri olmazsa bu kadar rahat hareket edemezlerdi." dedi. Olay ile ilgili savcılık soruşturması ise sürüyor.

 

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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