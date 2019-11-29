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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.11.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Kapıkule'de yeni rekorlar yolda

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Kapıkule'de yeni rekorlar yolda

Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyon çalışmalarına rağmen hafta ortasında 1380 tırla geçiş rekoru kırıldığını belirterek, "Kapıkule'deki inşaat bittiğinde günlük araç geçiş sayısının tek yönde 1500'e ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracat ürünlerini yurt dışına taşıyan tırların sınır kapılarından hızlı giriş ve çıkış yapabilmelerinin lojistik sektörü açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Sınır kapılarındaki uzun süreli beklemelerin aşılabilmesi için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Şener, yürütülen çalışmalar sonucu rekorların geldiğini ifade etti.

Şener, "Bugüne kadar günlük ortalama 900 tır geçişi rakamının konuşulduğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda son günlerde rekorlar kırılmaya başlandı. Avrupa'dan Türkiye'ye dönüş hattında çarşamba günü 1380 tırla yeni bir rekor kırıldı. Türkiye'den AB'ye geçen tırların sayısı ise 1200'ü aştı." diye konuştu.

"KAPIKULE'DEKİ İYİLEŞTİRME LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ"

Sınır kapılarının modernizasyon sürecinde olduğuna işaret eden Şener, "Kapıkule'deki inşaata rağmen söz konusu rakamlara ulaştık. İnşaat bittiğinde günlük karşılıklı araç geçiş sayısının tek yönlü 1500'e ulaşmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı. Şener, Avrupa'ya taşıma yapan Türk filosunun büyüklüğünün 21 bin tırı bulduğunu vurgulayarak, Kapıkule'de gerçekleştirilen iyileştirmenin Türkiye lojistik sektörü adına çok önemli ve olumlu olduğunu dile getirdi.

Gümrük kapılarında oluşan kuyrukların zaman kaybına yol açtığını belirten Şener, "Şu anda Habur'da 30 kilometre kuyruk var." dedi. Şener, yaşanan gecikmelerin yatırımları da etkilediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Araç her çıkışta kuyruklarda 2 gün kalsa ve yılda Avrupa'ya 20 sefer yapsa 40 gününü parkta ve kuyrukta geçiyor. Bu da sektörün zararına oluyor. Bu durum Türkiye'nin yatırım cazibesinin de kaybolmasına yol açıyor. Türkiye Avrupa'ya coğrafi olarak yakın ancak lojistik performans olarak uzak kalıyor." 

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