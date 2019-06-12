Kapıkule-Halkalı arası 1.5 saat
Bulgaristan sınırından İstanbul’a kadar uzanacak Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi kapsamında Çerkezköy-Kapıkule kesimi yapım sözleşmesi imzalandı.
Toplam uzunluğu 231 kilometre olacak ve 275 milyon Euro Avrupa Birliği (AB) hibesi kullanılacak. Hat tamamlandığında, Kapıkule-Halkalı arası yaklaşık 1.5 saate inecek.
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule kesimi yapım sözleşmesi için Ankara’da tören düzenlendi. Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nu başından beri önemsediklerini belirterek, şunları söyledi: “Yine bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesini de oldukça önemsiyoruz. Tamamlanmasıyla da Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısına kavuşmuş olacağız.” Turhan, projenin temelini 18 Temmuz’da Çerkezköy’de AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile birlikte atacaklarını söyledi.
Proje, Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. Kolin İnşaat ve Salini Impreglio ortaklığının yükleneceği projenin 155 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşası AB ve Türkiye’nin ortak finansmanıyla gerçekleştirilirken, toplam 275 milyon Euro AB fonu kullanılacak. 76 kilometrelik diğer kısımlar ise eş zamanlı olarak TCDD Genel Müdürlüğü’nce milli bütçe imkanlarıyla yapılacak. Halkalı-Kapıkule arasında 231 kilometrelik güzergâhta saatte 200 kilometre hızla yolcu ve 120 kilometrelik yük taşınmasına imkan verecek hızlı tren hattı inşa edilecek.
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