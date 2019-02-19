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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
19.02.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

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Kapıköy Gümrük Kapısı açıldı

Van'da bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı 100 milyon lira yatırımla hayata geçti. Sınır kapısının açılmasıyla birlikte İranlı turist sayısında artış bekleniyor.

Van’ın Saray ilçesinde 2 yıl önce temeli atılan Kapıköy Gümrük Kapısı, hizmete girdi. 100 milyon liraya mal olan gümrük kapısının bölge turizmine de katkı sağlayacağı belirtildi.

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van’da, komşu ülke İran ile ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla 2 yıl önce yapımına başlanan yeni gümrük binası, tamamlanarak hizmete girdi. Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Van ile İran’ın Hoy şehirlerini birbirine bağlayan Kapıköy Gümrük Kapısı, açık- kapalı ve yeşil alanlar olmak üzere 70 bin metrekare alan üzerine kuruldu. İçerisinde modern yolcu giriş-çıkış peronları, idare hizmet binası, diğer kurum binaları, kaçak eşya ambarı, arama hangarı, X- Ray tarama sistemleri gibi modern bir gümrük kapısında bulunması gereken tüm araç, gereç ve teçhizatın bulunduğu gümrük kapısı, Türkiye’nin en modern kara hudut kapıları arasındaki yerini aldı. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olan tam donanımlı gümrük kompleksi, bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline gelmesini sağlayacak.

Saray Kaymakamı ve Hudut Kapısı Mülki İdare Amiri Mehmet Halis Aydın, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın Cuma günü hizmete girdiğini belirterek, "Şu anda 2 yıllık bir modernizasyon çalışması neticesinde kapımız en modern tekniklerle vatandaşımızın hizmetine açılmıştır. Bugün de yoğun olarak vatandaşlarımız ve diğer taraftan İranlı turistlerin kullanmış olduğu bir kapıdır. Hem Saray ilçemize, hem Van’a hayırlı olsun. Bu kapının hem Saray’a, hem Van’a, hem tüm Türkiye’ye katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırmak için elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Yakın zamanda ’free shop’larımız ve diğer yerler de tamamlanacak. Şu an itibarıyla yüzde yüz kapasite ile çalışmaya başlamış bulunmaktayız. Hem İran tarafından misafirlerimizi bekliyoruz, hem bizim ülkemizden karşı tarafa geçmek isteyen vatandaşlarımızı burada ağırlamak istiyoruz" dedi.

SELÇUKLU MİMARİSİ KULLANILDI

Kapıköy Gümrük Kapısı’nda Selçuklu mimarisinin göze çarptığını belirten Mehmet Halis Aydın, "Ülkemize gelen turistlerin ilk karşılaşacağı şey, özgün bir mimari tarzı olacaktır. Selçuklu mimari tarzı kapılara yansımış vaziyettedir. Hem çinilerde, hem diğer süslemelerde, hem renklerde bu göze çarpıyor. Gelen İranlı turistler, ülkemizin tarihi hakkında daha hudut kapısında bilgi edinmiş olacaklar. Bu konuda emeği geçen tüm yetkililere ve mimarlara da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir eser ortaya çıkardıkları düşünüyorum" diye konuştu.

TURİST SAYISI ARTACAK

Özellikle bayram, yılbaşı nevruz, hafta sonu gibi günlerde Van’a gelen turistler, kentte ekonomiyi canlandırıyor. Yeni gümrük kapısının hizmete girmesiyle birlikte gelen İranlı turist sayısında da artış bekleniyor. Aydın, "Yeni, modern tesisle birlikte geçişlerin artacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki Mart ayı da bunun için bir gösterge olacaktır. İranlı turist sayısında artış bekliyoruz" şeklinde konuştu. 

KONTEYNER DEVRİ BİTTİ

Sınır kapısında 2 yıldır, konteynerlerde hizmet veriliyordu. Vatandaşlar, modern gümrük kapısının tamamlanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Daha önce dışarıda, soğuk havada beklemek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, ardık iki ülke arasında daha iyi koşullarda gidip geleceklerini belirtti.

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