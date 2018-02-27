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Kapatılmıyor özelleştiriliyor

Gizem KARAKIŞ/ANKARA
27.02.2018 - 01:00 | Son Güncelleme:

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, başkanlığında toplanan Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili eleştiriler gündeme geldi.

İl başkanları, şeker fabrikası işçilerinin endişelerini Yıldırım’a aktardı. Yıldırım, bu eleştirilere, “Özelleştirmeden geri dönüş yok. Kapatılmıyor, özelleştiriliyor. İşçilerin çalışanların sosyal hakları korunacak. Her şey daha da iyi olacak” yanıtını verdi. Geçen hafta cuma günü AK Parti İl Başkanları toplantısının basına kapalı bölümünde, 14 şeker fabrikasının kapatılması ile ilgili eleştiriler, Başbakan Yıldırım’a anlatıldı. Konu ile ilgili tüm soru ve eleştirilere yanıt veren Yıldırım, şeker fabrikalarının kapatılmaması için imza toplanması ile ilgili, “Özelleştirmeden geri
dönüş yok” dedi.

Yıldırım, özelleştirme ile ilgili memurların ve geçici işçilerin üç hakkı olduğunu anlattı. Kapatılmayan 11 fabrikaya isteyen işçinin geçebileceğini ifade eden Yıldırım, isteyen işçi ya da memurun mevcut fabrikada görevine devam edebileceğini söyledi. Yıldırım, “Kapatılmıyor, özelleştiriliyor. İşçilerin, çalışanların sosyal hakları korunacak. Her şey daha da iyi olacak” açıklamasını yaptı. Burdur İl Başkanı Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de Burdur’da özelleşecek şeker fabrikasını almak istediklerini dile getirerek, “PANKO Birlik, Ticaret Sanayi Odası, Ticaret Borsası, ilçe belediyeler ve işadamları ile birlikte biz fabrikayı almak istiyoruz” dedi. Başbakan Yıldırım ise bu talebe, “Satışa çıktı, özelleşecek. Siz de alabilirsiniz. Burdur bunu başarır, inanıyorum” yanıtını verdi.

Etiketler: gazetehaberleri , yıldırım , şeker
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