Kapasite kullanımı arttı
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Ekim'de yüzde 76,4 olarak gerçekleşti. Bir önceki yüzde 76.3 seviyesindeydi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim'de bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 76,0 seviyesinde gerçekleşti.
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