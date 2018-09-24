Kapasite kullanım oranı azaldı
İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 76,2 oldu.
İMALAT sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, eylül ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 89 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.
Buna göre, eylülde imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 76,2 seviyesinde gerçekleşti.
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 1,8 puan azalarak yüzde 75,8 seviyesine indi.
Eylül ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış olduğu gözlendi.
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