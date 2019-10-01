Kapanışta çeyrek altın ne kadar oldu? 1 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Gram altın fiyatı haftanın ikinci işlem gününde önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 267,1 lira seviyesinde hareket etti. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.461 dolardan işlem gördü. Altın fiyatları piyasalardaki işleminin ardından serbest piyasada hareketini devam ettirdi. Peki, çeyrek ve cumhuriyet altını gün sonunda ne kadar oldu? Yarım altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, 1 Ekim güncel altın fiyatları.
Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 267,1 liradan işlem gördü. Piyasaların kapanması sonrası altın fiyatları Kapalıçarşı'ya yansıdı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 270,80 liradan tamamladı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, anlık altın fiyatları.
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 441,00 lira, Cumhuriyet altını 1.805,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 270,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 269,80 270,00 270,60 270,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.778,00 1.799,00 1.784,00 1.805,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,00 250,00 247,00 251,00
Lira(Tam) Ziynet 1.738,00 1.758,00 1.743,00 1.763,00
Yarım Ziynet 869,00 879,00 871,00 881,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 436,00 441,00
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