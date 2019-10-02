Kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Haftanın üçüncü işlem gününde altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 273,3 lira seviyesinde seyretti. Çeyrek altın ise 446 lira civarında hareket etti. Özellikle akşam saatlerinde piyasaların kapanmasının ardından altın fiyatlarının ne kadar olduğu en fazla merak edilen konulardan oldu. Peki, kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, Kapalıçarşı 2 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları.
Altın fiyatları bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 273,3 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını 1.827 liradan satıldı. Kapalıçarşı'daki hareketini sürdüren altın günü yüzde 1,18 artışla 274,00 liradan tamamladı. İşte, anlık gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylar.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1.825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 274,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,60 270,80 273,80 274,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.784,00 1.805,00 1.804,00 1.825,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,00 251,00 250,00 254,00
Lira(Tam) Ziynet 1.743,00 1.763,00 1.763,00 1.783,00
Yarım Ziynet 871,00 881,00 882,00 892,00
Çeyrek Ziynet 436,00 441,00 441,00 446,00
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