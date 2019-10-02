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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.10.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

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Kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları

Haftanın üçüncü işlem gününde altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 273,3 lira seviyesinde seyretti. Çeyrek altın ise 446 lira civarında hareket etti. Özellikle akşam saatlerinde piyasaların kapanmasının ardından altın fiyatlarının ne kadar olduğu en fazla merak edilen konulardan oldu. Peki, kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, Kapalıçarşı 2 Ekim güncel gram ve çeyrek altın fiyatları.

Altın fiyatları bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 273,3 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını 1.827 liradan satıldı. Kapalıçarşı'daki hareketini sürdüren altın günü yüzde 1,18 artışla 274,00 liradan tamamladı. İşte, anlık gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylar.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1.825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 274,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,60 270,80 273,80 274,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.784,00 1.805,00 1.804,00 1.825,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,00 251,00 250,00 254,00
Lira(Tam) Ziynet 1.743,00 1.763,00 1.763,00 1.783,00
Yarım Ziynet 871,00 881,00 882,00 892,00
Çeyrek Ziynet 436,00 441,00 441,00 446,00

ANLIK ALTIN FİYATLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

 

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