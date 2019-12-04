Kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel 4 Aralık çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları
En fazla kullanılan yatırım araçlarından olan altın, yeni güne yükseliş trendiyle başladı. Çarşamba günü yüzde 0,2 üzerinde, 274,3 liradan işlem gören altının gram fiyatı grafiklerde dalgalanma yaşadı. Gün sonunda altın fiyatlarına yönelik araştırmalar yatırımcılar tarafından hız kazandı. Peki, kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte, güncel 4 Aralık çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları.
Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 274,3 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 448 lira seviyesine ulaştı. Yükseliş gösteren altın fiyatları piyasalardaki işlemini sonlandırdı. İşte, Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum...
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 444,00 lira, Cumhuriyet altını 1.818,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,33 yükselişle 272,90 liradan işlem gördü.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 272,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 272,90 liradan, bin 797 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 818 liradan, 249 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 253 liradan, bin 756 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 776 liradan, 878 liradan alınan Yarım Ziynet 888 liradan ve 439 liradan alınan Çeyrek Ziynet 444 liradan satıldı.
ÇEYREK VE GRAM ALTIN SABAH NE KADARDI?
Altının gram satış fiyatının 274 lira civarına yükselmesi ile birlikte çeyrek altının satış fiyatı 445 lira olurken, 435 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 889 liradan işlem görürken, 867 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1824 liradan işlem görürken, 1797 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 251.30 lira olurken, 249 liradan geri alındı.
14 ayar altının gram satış fiyatı 155.08 olurken, 154.96 liradan geri alındı.
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