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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
04.12.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel 4 Aralık çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

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Kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel 4 Aralık çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

En fazla kullanılan yatırım araçlarından olan altın, yeni güne yükseliş trendiyle başladı. Çarşamba günü yüzde 0,2 üzerinde, 274,3 liradan işlem gören altının gram fiyatı grafiklerde dalgalanma yaşadı. Gün sonunda altın fiyatlarına yönelik araştırmalar yatırımcılar tarafından hız kazandı. Peki, kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte, güncel 4 Aralık çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları.

Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 274,3 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 448 lira seviyesine ulaştı. Yükseliş gösteren altın fiyatları piyasalardaki işlemini sonlandırdı. İşte, Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum...

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 444,00 lira, Cumhuriyet altını 1.818,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,33 yükselişle 272,90 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 272,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 272,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 272,90 liradan, bin 797 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 818 liradan, 249 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 253 liradan, bin 756 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 776 liradan, 878 liradan alınan Yarım Ziynet 888 liradan ve 439 liradan alınan Çeyrek Ziynet 444 liradan satıldı.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN SABAH NE KADARDI?

Altının gram satış fiyatının 274 lira civarına yükselmesi ile birlikte çeyrek altının satış fiyatı 445 lira olurken, 435 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 889 liradan işlem görürken, 867 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1824 liradan işlem görürken, 1797 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 251.30 lira olurken, 249 liradan geri alındı.
14 ayar altının gram satış fiyatı 155.08 olurken, 154.96 liradan geri alındı.

ALTIN FİYATLARINI ANLIK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

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