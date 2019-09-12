Kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Eylül anlık çeyrek altın fiyatları
Haftanın dördüncü işlem gününde altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 278 lira seviyesinde hareket etti. Altın fiyatlarında yaşanan değişimler, yatırımcılar tarafından gün boyu ekonomi grafiklerinde takip edildi. Piyasaların kapanmasının ardından gram ve çeyrek altının alış-satış fiyatını öğrenmek isteyenler anlık altın fiyatlarını sorgulamaya başladı. Peki, kapanışta altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Eylül Kapalıçarşı anlık çeyrek altın fiyatları.
Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 278 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 453 lira, Cumhuriyet altını 1.854 liradan satılıyor. Kapalıçarşı'da hareketini sürdüren çeyrek altın 448,00 lirayı gördü. İşte, altın fiyatlarında son durum.
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 azalışla 275,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.832,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 275,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,50 275,70 274,80 275,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.816,00 1.837,00 1.811,00 1.832,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.774,00 1.794,00 1.770,00 1.790,00
Yarım Ziynet 887,00 897,00 885,00 895,00
Çeyrek Ziynet 444,00 449,00 443,00 448,00
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