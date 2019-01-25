Kapanış gününde altın fiyatları ne kadar oldu?
Haftanın kapanış gününde altın fiyatları birçok vatandaşın anlık olarak araştırdığı yatırım enstrümanları arasında yer aldı. Hafta içerisinde dalgalanmalar gösterse de genel manada düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları, 25 Ocak Cuma gününün araştırılan birimlerinden birisi oldu. Peki, şu an altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Altın fiyatları 25 Ocak Cuma günü anlık fiyatları merak ediliyor. Yatırım amaçlı ya da hediyelik alım yapmak isteyenlerin yanı sıra satış işlemlerini gerçekleştirmek isteyenlerin de merakla araştırdığı gram ve çeyrek altın fiyatları, haftanın kapanış gününe düşüş eğilimi ile başladı. Peki, şu an altın fiyatları ne kadardan seyrediyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları haftanın kapanış gününde şu fiyatlardan işlem görüyor;
Gram altın, alışta 215- satışta 216
Çeyrek altın, alışta 351- satışta 358
Yarım altın, alışta 702, satışta 716,
Cumhuriyet altını, alışta 1445, satışta 1460 lira seviyesinden işlem görüyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle