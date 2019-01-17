Kapalıçarşı'dan gelen en son Altın fiyatları... İşte gram ve çeyrek altında son durum!
Gün ortasında altın fiyatları sorgulamalarına devam eden vatandaşlar, öğleden sonra oluşan fiyatlamaları araştırmayı sürdürüyor. Güne 222 lira seviyelerinde başlangıç yapan gram altın fiyatları, öğleden sonra 223 lira civarlarında seyretmeye başladı. Peki, şu dakikalarda altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında son bilgiler
Altın fiyatları 17 Ocak öğle saatlerinde 223 lira seviyesinde hareket etmeye devam ediyor. 2019 yılının ilk günlerine 227 lira seviyelerinde başlamasının ardından dalgalanmasını sürdüren, son bir haftadır ise aynı seviyelerde hareket eden altın fiyatları, şu dakikalarda güncel fiyatlar ile sorgulanıyor.
Alınan son verilere göre;
Gram altın, alışta 221, satışta 223,
Çeyrek altın, alışta 361, satışta 368,
Yarım altın, alışta 722, satışta 736,
Cumhuriyet altını, alışta 1487, satışta 1502 lira seviyesinden işlem görüyor.
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