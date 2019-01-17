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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.01.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Kapalıçarşı'dan gelen en son Altın fiyatları... İşte gram ve çeyrek altında son durum!

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Kapalıçarşı'dan gelen en son Altın fiyatları... İşte gram ve çeyrek altında son durum!

Gün ortasında altın fiyatları sorgulamalarına devam eden vatandaşlar, öğleden sonra oluşan fiyatlamaları araştırmayı sürdürüyor. Güne 222 lira seviyelerinde başlangıç yapan gram altın fiyatları, öğleden sonra 223 lira civarlarında seyretmeye başladı. Peki, şu dakikalarda altın fiyatları kaç liradan işlem görüyor? İşte, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında son bilgiler

Altın fiyatları 17 Ocak öğle saatlerinde 223 lira seviyesinde hareket etmeye devam ediyor. 2019 yılının ilk günlerine 227 lira seviyelerinde başlamasının ardından dalgalanmasını sürdüren, son bir haftadır ise aynı seviyelerde hareket eden altın fiyatları, şu dakikalarda güncel fiyatlar ile sorgulanıyor.

Alınan son verilere göre;

Gram altın, alışta 221, satışta 223,

Çeyrek altın, alışta 361, satışta 368,

Yarım altın, alışta 722, satışta 736,

Cumhuriyet altını, alışta 1487, satışta 1502 lira seviyesinden işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN BU LİNKE TIKLAYABİLİRSİNİZ

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