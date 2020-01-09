Son dakika haberler: Kapalıçarşı'daki 12 milyon liralık dükkanın satışı iptal oldu
Kapalıçarşı'da bulunan ve kardeşler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle satılmak istenen dükkanın satışından vazgeçildi. Dükkana 12 milyon lira değer biçilmişti.
İstanbul'da turistlerin uğrak yeri, dünyaca ünlü tarihi Kapalıçarşı’da, 12 milyon TL bedelle açık artırmaya çıkartılan 9,20 metrekarelik dükkanın satışı, hissedar 4 kardeşin arasındaki anlaşmazlığın giderilmesiyle iptal edildi.
Kapalıçarşı’da, 9,20 metrekarelik Serengil kardeşlere ait dükkan, 12 milyon TL bedelle geçen Kasım ayında açık artırmaya çıkarıldı. İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesinde ortaklığın satış yoluyla giderilmesi için dava açıldı. Mahkeme dükkanın satışını açık artırma ile gerçekleştirmek için gazetelere ilan verdi. Stil Altın Alım Satım Merkezi adıyla kullanılan dükkanın satış ilanında İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Mısır Çarşısı, Gülhane Parkı, Ayasofya ve Sultanahmet camileri ile Topkapı Sarayı gibi tarihi ve turistik yerlere yürüme mesafesinde olduğu belirtildi. İlanda dükkanın oldukça yüksek olan gayrimenkul değerinin daha anlaşılabilmesi amacıyla Kapalıçarşının tanıtılması da dikkat çekti.
KARDEŞLER ANLAŞTI, SATIŞ İPTAL
12 milyon TLlik rekor bedeliyle gündem oluşturan 9,20 metrekarelik dükkanla ilgili DHA’nın mahkeme kaynaklarından aldığı bilgiye göre, hissedarlar Sema, Güneş, Ufuk ve Tarık Serengil kardeşler arasındaki anlaşmazlık sona erdi. Bu nedenle de satıştan vazgeçildi. İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesinde 10 Ocak tarihinde açık artırma usulüyle ihaleye çıkartılması planlanan dükkanla ilgili dosya kapatıldı.
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