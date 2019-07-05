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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kapalıçarşı’da turist bereketi

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Kapalıçarşı’da turist bereketi

2 yıl öncesine kadar azalan yabancı turist nedeniyle zor durumda kalan Kapalıçarşı, yeniden eski günlerine dönüyor. Avrupalı turist tam olarak Kapalıçarşı’ya dönüş yapmasa da Uzakdoğulu ve Ortadoğulu turistte gözle görülür bir artış var. Çarşı esnafı, işlerinin arttığını söylerken, daha fazla para harcayan turistin geçmişte olduğu gibi İstanbul’u yeniden tercih etmesi gerektiğine dikkat çekti.

DÜNYANIN en eski alışveriş merkezlerinden Kapalıçarşı, 2019’la birlikte eski günlerine dönüş sinyalleri vermeye başladı. 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye’ye gelen turist sayısında yaşanan düşüşten en çok İstanbul’un kalbindeki Kapalıçarşı etkilenmişti. Dev cruise gemileriyle İstanbul’a turistin yok denecek kadar az gelmesi de Çarşı’yı zor durumda bırakmıştı. Gemiler tam olarak İstanbul’u rotalarına almış olmasa da, artan turist sayısı Kapalıçarşı’da hareketliliğin artmasını sağladı. Özellikle Orta Doğu ve Uzak Doğu’dan gelen turistlerin ilk tercihi Kapalıçarşı olurken, Avrupalı turistin de az da olsa Çarşı’ya yeniden gelmeye başladı. Haftaiçi öğlen saatlerinde gittiğimiz Kapalıçarşı 2 yıl öncesine göre çok daha hareketli. Konuştuğumuz çarşı esnafı da durumdan memnun. Özellikle kuyumculara Orta Doğulu turistin ilgisi büyük.

Kapalıçarşı’da turist bereketi

SADECE 3 DÜKKÂN BOŞ

2 yıl öncesine kadar Kapalıçarşı esnafının zor durumda olduğunu kaydeden Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat, “2019’la birlikte kötü günler geride kaldı diyebiliriz. Çarşı’da bir tane bile boş dükkân yok. Hatta bağzı hanlarda depo olarak kullanılan yerler bile satış noktasına çevrildi. Kurdan dolayı alışveriş yapmak yabancı turist için çok uygun. Çarşı’da sadece 3 dükkân boş. İkisi tadilatta olduğu için kapalı. Tadilat bitince hemen açılacak. Diğerinde ise mirasçılar arasında problem var. O problem çözüldüğü anda orası da aynı gece kiralanacaktır. İki yıl önce 103 dükkân el değiştirmişti. Şimdi ise insanlar sırada bekliyor. Kapalıçarşı’da toplam 3 bin 600 dükkân var. Hanları da ilave edince dükkân sayısı 4 bini geçiyor. Özellikle kuyumcular ve pırlantacılar daha fazla iş yapmaya başladı. Çarşı akşam 20.00’de kapanıyor.

Kapalıçarşı’da turist bereketi

Ancak müşterileri çıkaramıyoruz. Müşterileri yani turistleri dışarı çıkarmak saat 21.00’e kadar sürüyor” dedi.

Çarşıda faaliyet gösteren kuyumcular durumdan memnun. Artan turist trafiğini olumlu bulan bir kuyumcu, “İşlerimiz iki yıl öncesine göre çok daha iyi. Ancak daha iyi zamanlar da geçirmiştik. Toparlanma süreci hızlanarak devam ediyor” dedi. Bir başka kuyumcu ise gelen turist profiline dikkat çekerek, “Turist sayısındaki yükseliş hareketliliği arttırdı. Ancak geçmişte çarşıya daha fazla para harcayan turist gelirdi. Şimdi profil değişmeye başladı.

Kapalıçarşı’da turist bereketi

Geçmişte mağaza içine giren turistin satın alma oranı daha fazlaydı. Şimdi ise dükkâna girenlerin satışa dönem oranı düşük seyrediyor. Türkiye’nin daha fazla para harcayan turiste ihtiyacı var.”

Kapalıçarşı’da turist bereketi

CRUISE LİMANI CANLILIĞI ARTTIRACAK

SUUDİ turist sayısındaki düşüşün Kapalıçarşı’da derinden hissedildiğini söyleyen Hasan Fırat, “Geçmişte Suudi turist sayısı çok fazlaydı. Hatta çarşının bir kapısından giren Suudi turist diğer kapıdan çıkana çarşıda 80-100 bin dolarlık alışveriş yapıyordu. Böyle para harcayan turistin de geri dönmesini bekliyoruz. Eğer Karaköy’deki cruise limanı da devreye girerse Kapalıçarşı eski günlerine daha hızlı geri dönecektir. Yenikapı’da da bir cruise limanı planlanıyor. Bunlar devreye girdiğinde İstanbul ile Kapalıçarşı ve çevresi kazanacak” ifadelerini kullandı.Kapalıçarşı’daki dükkân kiraları ile ilgili bilgiler veren Hasan Fırat, “Döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrasında döviz bazında kiralar düşmüş olsa da TL’ye çevrilince herhangi bir kayıp olmadı. Şu anda ara sokaklarda ve hanlarda kiralar dükkânların büyüklüğüne göre aylık 500 dolardan başlıyor. Ana caddelerde 15 bin doların üstüne çıkabiliyor” dedi.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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