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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.11.2019 - 18:48, Son Güncelleme:

Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar oldu? 28 Kasım gram, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

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Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar oldu? 28 Kasım gram, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer aldı. Davetlerin yoğunlaştığı hafta sonunun yaklaşmasıyla, piyasalarda perşembe günü gram ve çeyrek altının ne kadar olduğu ekonomi grafiklerinde gün boyu takip edildi. Peki, Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar oldu? Yarım altın kapanışta ne kadardan işlem gördü? İşte, 28 Kasım gram, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.

28 Kasım Perşembe günü piyasalara yatay seyirle giriş yapan altının gram fiyatı, 270,2 lira seviyesinde hareket etti. Akşam saatlerinde işlemini tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,07 azalışla 270,20 liradan tamamladı. Peki, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Tam altının alış fiyatı ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları.

28 KASIM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 270,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,20 270,40 270,00 270,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.781,00 1.802,00 1.780,00 1.801,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,50 250,50 246,00 250,00
Lira(Tam) Ziynet 1.740,00 1.760,00 1.739,00 1.759,00
Yarım Ziynet 870,00 880,00 870,00 880,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 435,00 440,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Çeyrek altının satış fiyatı 442 lira seviyesinde işlem görürken, 432 liradan geri alındı.

Yarım altının satış fiyatı 884 lira seviyesinde işlem görürken, 862 liradan geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1821 liradan satılırken, 1794 liradan geri alındı.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 249 liradan işlem görürken, 246.50 liradan bozduruldu.

ANLIK ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

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