Kapalıçarşı’da 12 milyon liralık dükkân
Tarihi Kapalıçarşı’da kullanım alanı 9.2 metrekare olan dükkân, 12 milyon TL bedel üzerinden, açık artırma ile satışa çıkartıldı.
İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından gazetelere verilen ilan ile tarihi Kapalıçarşı’daki bir dükkân, açık artırma ile satılacak. Satış, 10 Ocak 2020 tarihinde İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak. Söz konusu ilanda Kapalıçarşı’nın 64 cadde ve sokağı, 2 bedesteni, 16 hanı, 22 kapısı ve yaklaşık 3 bin 600 dükkanı ile dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezi durumunda olduğu ve günde 300 bin ila 500 bin arasında müşteri ağırladığı belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle