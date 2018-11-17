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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.11.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Kapadokya'ya tek elden yönetim, sil baştan planlama

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Kapadokya'ya tek elden yönetim, sil baştan planlama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya'da oluşturulacak "Alan Yönetimi Başkanlığı" sistemiyle tüm kararların tek elden alınacağı ve bölgenin mekansal planlarının yeniden hazırlanacağı bir döneme geçecek.

TÜRKİYE'NİN tanıtım yüzü, dünyaca ünlü Kapadokya bölgesindeki "kaçak yapılaşma" sorunlarını çözüme kavuşturmak, kurallara uygun yapılarla bölgenin turizm potansiyelini artırmak üzere harekete geçen Bakanlık, bu kapsamda kurulacak "Alan Yönetimi Başkanlığı" sisteminde son aşamaya geldi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde yasal altyapısı tamamlanan sistem hayata geçtiğinde 5 farklı kurumun aynı alanlarda yetki çakışması yaşadığı Kapadokya'da süreçlerin tek elden yönetildiği, sorunların hızla çözüme kavuşturulduğu bir dönem başlayacak.

Yeni sistemde Kültür ve Turizm Bakanlığının ana koordinatörlüğünde, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman Bakanlıkları, yerel idarelerden temsilciler ile alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir komisyon kurulacak.  Komisyon, bölgede yürütülecek tüm çalışmalarda ana karar mercisi olacak.

Kapadokyaya tek elden yönetim, sil baştan planlama

TARİHİ DOKUYA UYGUN YENİ YATIRIM ALANLARI OLUŞTURULACAK

Alan Yönetimi Başkanlığı sisteminde komisyon, Kapadokya'nın planlaması, alandaki tüm uygulamaların koordine edilmesi, tanıtımın gerçekleştirilmesi, gerekli finansman kaynaklarının sağlanması, müze ve ören yerlerinin düzenlenmesi gibi görevleri üstlenecek.

Bu süreçte yerel idareler altyapı, ruhsatlandırma gibi kendi yetkilerini kullanmaya devam edecek ama bu uygulamalar da komisyon tarafından denetlenecek.
Böylelikle vatandaşların yapılaşmayla ilgili mağduriyetleri çözüme kavuşturulacak ve bölgede yatırım yapmak isteyenlerin başvuruları birçok kurumun gezilmesine gerek kalmadan tek elden sonuçlandırılacak.

Komisyonun yürüteceği çalışmalarla Kapadokya'yı koruyan, dokuya uygun yeni yatırım alanlarının da oluşturulması sağlanacak. Ayrıca balon turlarından sportif faaliyetlere kadar uzanan geniş bir yelpazede tanıtım çalışmaları komisyon tarafından koordine edilecek.

KAPADOKYA'NIN "MEKANSAL ANAYASASI" YAZILACAK

Sistemde komisyon aracılığıyla Kapadokya bölgesinin "mekansal anayasası" olarak da adlandırılabilecek planları sil baştan hazırlanacak.
Bölgenin üst ölçek planlamasını yapacak komisyon, alanın yerleşimleri, gelişme eğilimleri, potansiyelleri ve mevcut sorunlarının belirlendiği mekansal stratejileri oluşturacak.

Alt ölçek planlar ise üst ölçek plana uygulan olarak Alan Yönetimi Başkanlığınca ya da belediyelerden gelen teklifler doğrultusunda hazırlanacak.

YERİN ALTINDAKİ KAÇAK YAPILAŞMA DA TESPİT EDİLECEK

Kapadokya'da yapılan incelemeler sonucunda 5 ilçe, 10 belde ve 21 köyü içine alan bölgede 100'ün üzerinde kaçak yapının bulunduğu tahmin ediliyor.
Alan Yönetimi Başkanlığınca bölgede oluşan tahribata yönelik daha detaylı inceleme gerçekleştirecek. Özellikle gözle görülmeyen, kaya oyma mekanlarda yerin altındaki yapılara yönelik ayrı bir tespit çalışması yürütülecek. Bu çerçevede bölgede hem yerin üstündeki hem de yerin altındaki kaçak yapıların tamamı yıkılacak.

30 YILLIK SORUN ÇÖZÜLECEK

Kapadokya'da yaşanan yapılaşma sorunlarının geçmişi 30 yıl öncesine kadar uzanıyor. Bölgede aynı alanlarda 5 farklı kurumun yetkili oluşu uzun bürokratik süreçleri de beraberinde getirirken kaçak yapılaşmanın da artmasına neden oluyor.

Kapadokya'daki yeni yatırımlar da en iyi senaryoda 2, bölgenin yüzde 90'ına karşılık gelen, 5 kurumdan izin alınmasının şart olduğu en kötü senaryoda ise en az 8 yıllık süreçlerle karşı karşıya kalıyor.
Alan Yönetimi Başkanlığı sistemiyle tüm bu problemlerin sona erdirilmesi hedefleniyor.

 

 

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