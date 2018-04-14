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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN
14.04.2018 - 01:30, Son Güncelleme:

Kapadokya’ya Çin Sokağı

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Kapadokya’ya Çin Sokağı

ÇİN’DE ilan edilen “Türkiye Turizm Yılı” etkinlikleri kapsamında Kapadokya’da “CappadoChina” adında “Çin Sokağı” projesi kurgulanıyor. Termal Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı Yavuz Yılık, Çinli turistlerle 2018’de turizmde rekor kırılacağını belirterek, son dönemin en çok tıklanan “Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum” şarkısının sahibi Çinli Xiaozhang, Türkiye’ye davet ettiklerini söyledi.

Yılık, kısa sürede YouTube’da 8 milyon kez dinlenen ve Çin’in en popüler pop parçası haline gelen şarkıda termal güzellikleri ile bilinen Kapadokya’ya yer verilmesinin özellikle dikkatlerini çektiğini kaydetti. Bu yıl, Çin’de ilan edilen “Türkiye Turizm Yılı” kapsamında düzenlenecek faaliyetler öncesi böyle bir şarkının yapılmasının Türkiye’nin tanıtımı adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılık, “Peribacaları, manastırları, tarihi yer altı yerleşimleri ve mağara otelleri ile konuklarına masalsı bir tatil imkanı sunan Kapadokya’ya gelen turistler, bölgenin güzellikleri karşısında öyle büyüleniyor ki; bu beğeni şiirlere, filmlere, hatta şarkılara taşınıyor. Son zamanlarda Youtube ve sosyal medyanın yoğun gündeminde olan şarkı da bu beğeninin en güncel örneği. Şarkıda ‘en güzel hediye’ anlamında ‘Türkiye’ye gidelim’ vurgusu var. Bu gerçekten gurur verici. Biz Termal Sağlık ve Turizm Derneği olarak, Türkiye’yi dünya tanıtmaya çabalıyoruz” dedi.

ÇİNLİ SANATÇIYA DAVET

Kapadokya’ya Çin Sokağı

Çinli sanatçı Xiaozhang’in Türkiye’ye ilişkin şarkısının Türk turizmine büyük katkısı Hürriyet’te yer almıştı.

Çinli sanatçıyı Türkiye’ye davet ettiklerini belirten Yıllık, şöyle konuştu: “Ünlü şarkıcıya özel hazırladığımız bir haftalık termal sağlık paketi ile çamur banyosundan su kürüne kadar çok sayıda özel uygulamayı deneme fırsatı sunup ülkemizin güzelliklerini kendisine tanıtacağız. Türk turizmine büyük katkı sağlayacağı düşünülen ‘CappadoChina’ adında bölgede bir ‘Çin Sokağı’ projesi kurgulanıyor. Bu seferberlik ülkemizin dünya ekonomisinde ilk 10 hedefi açısından en önemli adım olacak. Biz Çin, Rusya ve İran gibi siyasi ilişkilerimizin güçlendiği ülkelerden Türkiye’ye yönelik hem turist hem gelir rekoru kırılacağını hesaplıyoruz. Bu nedenle Rus turistleri deniz turizmine, İranlı turistleri Van, Iğdır, Kars gibi Doğu Anadolu kentlerine, Çinlileri de Kapadokya, Ihlara Vadisi gibi yerlerdeki kültür turizmi alanlarına çekmeye çalışıyoruz. Turizm gelirimizde yaşanacak artış cari açığın azaltılmasına da büyük katkı sağlayacak.”

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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