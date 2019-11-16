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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.11.2019 - 11:55, Son Güncelleme:

Kapadokya'nın balon keyfini Sri Lankalılara yaşatıyor

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Kapadokya'nın balon keyfini Sri Lankalılara yaşatıyor

Özellikle kültür turizmi alanında dünyanın en güzel yerlerinden Kapadokya'da yıllardır balon turları düzenleyen Mahmut Sami Uluer, 3 yıldır bu hizmeti Sri Lanka'da da veriyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde yıllardır balon turları düzenleyen turizmci Mahmut Sami Uluer, bu keyfi 3 yıldır Sri Lanka'daki macera tutkunlarına da yaşatıyor.

Kimileri için insan hayatının en unutulmaz deneyimleri arasında yer alan balon turları, Türkiye'nin turistik açıdan tanıtımına da önemli katkı sağlıyor.
Türkiye'de hava koşulları açısından balon turuna en uygun yer olarak bilinen Kapadokya bölgesi her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlarken, turizmciler için önemli bir gelir kapısı da oluşturuyor.

SRİ LANKA'DA 3 YILDIR BALON TURU DÜZENLİYOR

Yıllardır Kapadokya'da balon turları düzenleyen turizmci Mahmut Sami Uluer, bu hizmeti yurt dışında da veren girişimcilerden. Uluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da dönemin Sri Lanka Büyükelçisi tarafından Nevşehir Sri Lanka Fahri Konsolosu olarak görevlendirildiğini ve söz konusu tarihten sonra bu ülkeye giderek balon turları düzenlemeye başladığını dile getirdi.

Balon turizmini Sri Lanka'nın merkez eyaletindeki Dambulla ve Sigiriya bölgelerindeki Lanka Ballooning firmaları aracılığıyla yaptıklarını kaydeden Uluer, söz konusu ülkedeki uçuşları UNESCO tarafından tescillenmiş alanlarda düzenlediklerini belirtti.

"ÜLKELERİN KARŞILIKLI İLGİSİ ARTTI"

Uluer, Kapadokya'da hizmet verdikleri turistlere aynı hizmeti Sri Lanka'da da verdiklerini söylediklerini aktararak, "Sadece orada havalandırdığımız balonlara binmek için Sri Lanka'ya giden müşterilerimiz oluyor. Her iki ülkede de aynı müşterileri balonla gezdirdiğimiz oluyor." dedi. Zamanla iki ülkenin birbirine ilgisinin arttığını anlatan Uluer, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki Türk Büyükelçiliğindeki programlarda Kapadokya'yı tanıttıklarını sözlerine ekledi. 

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