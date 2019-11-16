Kapadokya'nın balon keyfini Sri Lankalılara yaşatıyor
Özellikle kültür turizmi alanında dünyanın en güzel yerlerinden Kapadokya'da yıllardır balon turları düzenleyen Mahmut Sami Uluer, 3 yıldır bu hizmeti Sri Lanka'da da veriyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ndeki Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde yıllardır balon turları düzenleyen turizmci Mahmut Sami Uluer, bu keyfi 3 yıldır Sri Lanka'daki macera tutkunlarına da yaşatıyor.
Kimileri için insan hayatının en unutulmaz deneyimleri arasında yer alan balon turları, Türkiye'nin turistik açıdan tanıtımına da önemli katkı sağlıyor.
Türkiye'de hava koşulları açısından balon turuna en uygun yer olarak bilinen Kapadokya bölgesi her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlarken, turizmciler için önemli bir gelir kapısı da oluşturuyor.
SRİ LANKA'DA 3 YILDIR BALON TURU DÜZENLİYOR
Yıllardır Kapadokya'da balon turları düzenleyen turizmci Mahmut Sami Uluer, bu hizmeti yurt dışında da veren girişimcilerden. Uluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da dönemin Sri Lanka Büyükelçisi tarafından Nevşehir Sri Lanka Fahri Konsolosu olarak görevlendirildiğini ve söz konusu tarihten sonra bu ülkeye giderek balon turları düzenlemeye başladığını dile getirdi.
Balon turizmini Sri Lanka'nın merkez eyaletindeki Dambulla ve Sigiriya bölgelerindeki Lanka Ballooning firmaları aracılığıyla yaptıklarını kaydeden Uluer, söz konusu ülkedeki uçuşları UNESCO tarafından tescillenmiş alanlarda düzenlediklerini belirtti.
"ÜLKELERİN KARŞILIKLI İLGİSİ ARTTI"
Uluer, Kapadokya'da hizmet verdikleri turistlere aynı hizmeti Sri Lanka'da da verdiklerini söylediklerini aktararak, "Sadece orada havalandırdığımız balonlara binmek için Sri Lanka'ya giden müşterilerimiz oluyor. Her iki ülkede de aynı müşterileri balonla gezdirdiğimiz oluyor." dedi. Zamanla iki ülkenin birbirine ilgisinin arttığını anlatan Uluer, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki Türk Büyükelçiliğindeki programlarda Kapadokya'yı tanıttıklarını sözlerine ekledi.
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