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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
05.04.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Kapadokya’da turizmcilerin yüzü gülüyor

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Kapadokya’da turizmcilerin yüzü gülüyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da 1 Nisan tarihinden itibaren turist yoğunluğunun artması turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma manastırları ve sıcak hava balon turlarıyla ünlü Kapadokya bölgesine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere, Paşabağı, Zelve ören yeri, Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerini gezen turistler, sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin manzarasını kuşbakışı izleme imkânı buluyor. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler Kapadokya’da son iki sezonun aksine turizmin hızlı ve güzel bir başlangıç yaptığını söyledi. Dinler, “Turizm sezonu geçtiğimiz son iki sezonun aksine gayet güzel ve hızlı başladı. Şu an dünyanın birçok yerinden misafirlerimizi Kapadokya’da ağırlıyoruz. Özellikle 1 Nisan Kapadokya’da bölgenin açılışı olarak adlandırılır. Çok hızlı başladık, çok güzel başladık inşallah devamı gelecektir” dedi.

Kapadokya’da turizmcilerin yüzü gülüyor

TURİSTLER BALON TURLARI İÇİN SIRA BEKLİYOR

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler Kapadokya’da balon turizminin yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederken, son günlerde Uzakdoğulu ve Latin Amerikalı turistlerin balon turlarına katılmak için sıra beklediklerini söyledi. Dinler, “Kapadokya biliyorsunuz dünyanın balon başkenti. Dünyada en çok uçuşun yapıldığı yer Kapadokya’dır. Fakat her şeyden önce güvenlik ön plana geliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü riskli gördüğü zamanlarda tabi ki uçuşları iptal ediyor. Bu çok doğal ve olması gereken bir harekettir. Kapadokya’da balon turizmi çok yoğun ilgi görüyor. Şuan bölgemizde ağırlıklı olarak Uzakdoğulular ve Latin Amerikalılar var. Ve bu iki grup turist segmentininde balon turizmine çok yoğun ilgisi var. O yüzden balonlarda sıra var” diye konuştu.

Kapadokya’da turizmcilerin yüzü gülüyor

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