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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
30.11.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Kapadokya’da balon turlarına yoğun ilgi

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Kapadokya’da balon turlarına yoğun ilgi

DÜNYANIN en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balonu turları, balona binmeye korkanlar tarafından da ilgi ile takip ediliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren balon turlarının yapılacağı alanları dolduran turistler, gökyüzünü süsleyen balonları arkalarına alarak fotoğraf çektirmek için yarışıyor.

Kapadokya’da sıcak hava balonları, bölgede turizm sektöründe önemli bir konuma geldi. Günde ortalama 150'ye yakın sıcak hava balonunun uçuş yaptığı Kapadokya bölgesi, dünyanın bu alanda uçuşların sağlıklı bir şekilde yapılabildiği birkaç önemli merkezden biri durumunda. Bu yıl sonuna kadar 75 milyon dolarlık bir ekonomik getiri sağlaması beklenen sıcak hava balon turları, dünyanın değişik ülkelerinden gelen turistlerin vazgeçilmezi oldu. Turistler, sabahın erken saatlerinden itibaren konakladıkları otellerden çıkarak, Göreme ve Çavuşin’de peribacalarıyla kaplı alanlarda balon turuna katılıyor. Turistler, uçuş hazırlıklarını ilgiyle izledikleri balonlarla daha sonra havalanarak, Kapadokya’yı gökyüzünden izliyor. Balona binmeye çekinenler de balon turlarını ilgiyle takip ediyor. Turistler, gökyüzünü süsleyen balonları arkalarına alarak Kapadokya manzarası eşliğinde fotoğraf çektirmek için yarışıyor.

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