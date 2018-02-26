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KAP: Sabancı Holding net yüzde 25.5 kar payı dağıtacak

DHA
26.02.2018 - 11:35 | Son Güncelleme:

Sabancı Holding, genel kurulda hissedarlara net yüzde 25.5 ve brüt yüzde 30 kar payı dağıtmayı önerecek.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:

 "Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları’na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 1 Ocak - 31 Aralık 2017 döneminde oluşan ana ortak payına düşen 3.48 milyar lira net konsolide kardan, 2.04 milyar lira sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak; net yüzde 25.5, brüt yüzde 30 olmak üzere 612 milyon lira kar payı dağıtılmasına, Hacı Ömer Sabancı Vakfı’na brüt 27 milyon lira kar payı dağıtılmasına, kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, nakit kar payının 3 Nisan tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi."

Etiketler: Holding
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