Kanserle savaş için iki yöntem
ABD’deki Brown Üniversitesi bilim insanları, brokoli ve havuç gibi A vitamini zengini taze sebzeleri sık tüketen insanların deri kanserine yakalanma ihtimalinin yüzde 17 oranında düştüğünü belirledi. A vitamini hapları ise aynı etkiyi yaratmıyor.
Dünya Kanser Araştırma Fonu’na göre, kadınlarda 12 aylık bir obezite süreci, kanser olmaları durumunda ciddi risk yaratıyor. Obez geçirilen her bir sene, bağırsak kanserinde hayatta kalma ihtimalini yüzde 4, meme kanserinde yüzde 3 düşürüyor.
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