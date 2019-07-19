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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi Haberleri‘Kanseri, yaşlılığı, kelliği ve alzheimeri çözdük’
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Ekonomi
19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Kanseri, yaşlılığı, kelliği ve alzheimeri çözdük’

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‘Kanseri, yaşlılığı, kelliği ve alzheimeri çözdük’

ABD’de faaliyet gösteren biyoteknoloji şirketi Samumed kurucusu ve CEO’su Osman Kibar, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından düzenlenen “İzmir Girişimcilik Zirvesi 2019”da devrim yaratacak olan deney aşamasındaki buluşlarını anlattı.

İzmir’de doğup büyüyen ve Amerika’da çalışmalarını sürdüren Kibar, “2008’in başında başladığımız bu yolculukta daha hiçbir ilacımızı piyasaya sürmememize karşın şirketimizin değeri 15.5 milyar dolar civarında. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde peyder pey ilaçlarımızı piyasaya sürmeyi planlıyoruz” dedi. 9 farklı hastalık için deneyler yaptıklarını kaydeden Kibar bunları şöyle sıraladı:

İnsanların sağlıklı hayat yaşamalarından yola çıktık. Ancak hepimiz yaşlanıyoruz. Bunu da kaderci şekilde kabulleniyoruz. Aslında kabullenmek zorunda değiliz. Çünkü doğada yeniden gençleşme mümkün. Dokular, gençleşebiliyor. Biz de bundan yola çıkarak yaşlanmayı geri çekebilmenin yollarını bulduk. Zamanla yok olan kıkırdak dokularını vücudun yeniden üretmesini sağlıyoruz. Farelerde ve sıçanlarda başarılı olduk. İnsanlarda da yüzde 100 işe yarayacak.

Başka bir programımız ise kanser. Kanser konusunda iki ilacımız var. Birincisi kan kanserlerine yönelik, diğeri iç organlardaki kanserlere yönelik. Farklı organlardaki, farklı tip kanserlerin hepsinde bulduğumuz ilaçlar kanseri geriye çeviriyor. Kanserin büyümesini yok ediyor. Bu konuda insanlar üzerinde de denemelere başladık. Ölümüne 1-2 hafta kaldığı gerekçesiyle evine gönderilen 11 hastadan 9’unda kanser yok oldu. Bizim ilacımızın farklı yanı biz o kanser mutasyonunu yok etmiyoruz. Sadece o mutasyonun kansere dönüşmesini engelliyoruz. Kanserli kişi ömür boyu o ilacı aldığı sürece hiçbir zaman mutasyon olmuyor ve kanser geri gelmiyor

Bir başka ilacımız kellik üzerine. Sürdüğünüzde saçlarınız yeniden çıkıyor. Ancak saça rengini vermekle sorumlu olan hücreleri de etkilediği için yaşınız kaç olursa olsun, saçlarınız 20’li yaşlarınızdaki rengi ile çıkıyor.

Bir başka programımız alzheimer hastalığının önlenmesi, hatta hafızanın geri gelmesi konusunda. Bu konuda geliştirdiğimiz ilaç hafızayı geri getirmekle kalmıyor, daha iyi yapıyor. Kişinin hafızası, en sağlıklı olduğu 20’li yaşlardaki seviyesine geliyor. Hayvan deneyleri aşamasını geçen bu ilaç 82 yaşındaki bir kadının hafızasını ve bedensel faaliyetlerini geri getirdi. Yeniden yürüyüp yemek yemeye başladı.

Ayrıca körlüğü geriye çevirebiliyoruz. Bu deneyde gözün kenarına iğneyle hayvanlar yeniden görmeye başladı. Yine aynı şekilde felç olanları geriye çevirebiliyoruz. Farelerde işe yaradı ve yeniden koşmaya başladılar.”

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise “İzmir’i girişimciliğin ve inovasyonun başkenti olarak konumlandırdığımız takdirde büyük bir ekonomik değişim yaşanacağını hepimiz görüyor ve biliyoruz” diye konuştu.

 

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