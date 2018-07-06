Kansere fark yok

SAĞLIKTA tüm ödemeler yeniden düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yeni düzenlemeyle, kanserle ilgili tedavilerde artık fark ve ilave ücreti alınamayacağını açıklarken, özel hastaneler ise yeni açıklanan rakamların kendilerini zorda bırakacağı görüşünde.

205 SAYFALIK YENİ LİSTE

Resmi Gazete’de dün yayımlanan 205 sayfalık listeyle, işlem ve tedavilerde, kamu tarafından hastanelere ödenecek ücretler yeniden belirlendi. Yoğun bakım hastalarında, hastanelerin ilave ücret hakkı yüzde 20’den 30’a çıkarılırken, kalp nakli gibi işlemler için kamu tarafından hastanelere ödenecek tutar ise artırıldı. İlave ücret alınamayacak işlemler listesine de yeni eklemeler yapıldı ve tüm kanser işlemleri bu listeye alındı. Listede 400 civarında kanser ve kanser cerrahisi işlemine yer verildi.

Düzenlemeler bununla da sınırlı kalmadı. Görüntüleme teknolojilerinden MR, kanser teşhisinin konulmasını sağlayan iğneli biyopsi, derin biyopsi işlemleri ve kan testleri için ödenecek fiyatlar düşürüldü. Bakan Sarıeroğlu yaptığı açıklamada, sağlıkla ilgili 7 bin 400 işlemden 3 bin 550’sinde fiyat artışı yaptıklarını söyledi. Bu değişikliklerle, yüzde 14 ila yüzde 225 fiyat artışı yaptıklarını söyleyen Sarıeroğlu, “Düzenleme öncesi kanser cerrahisi için yılda 240 milyon TL ödüyorken söz konusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon TL’ye çıkartarak kanser hastalarımızın tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Sağlık hizmet sunucularına her yıl için yaklaşık 2.5 milyar TL kaynak artışı sağladık. Sağlık hizmet sunumu sektöründe bir arz-talep dengesi kurarak, ülkemizdeki sağlık hizmeti yatırımlarının artırılmasına da bir olanak sağlayarak sektörde buna bağlı kalite, erişilebilirlik, yaygınlık ve istihdam artışı bekliyoruz” dedi.

KÖTÜ BİR SÜRPRİZ

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat ise açıklanan listelerin kendileri için kötü bir sürpriz olduğunu söyledi. Beklentilerinin ve yaptıkları görüşmelerin fiyatların artırılması yönünde olduğunu söyleyen Bahat şöyle devam etti: “Kanser cerrahlığı çok özel bir iştir, çok niteliklidir ve herkesin yapmaması gerekir. Oysa bugün itibarıyla kanser cerrahisinde fiyat farkını yasakladılar. Bu kanser cerrahisinin nitelikli olarak yapılmasına engel olur, sıradan bir işleme çevirir ve bunun sıkıntısını hepimiz yaşarız. Üstelik kanser cerrahisi dediğimiz o kadar geniş bir alanı kapsıyor ki, bütün bir sağlık sektörü için çok sıkıntılı ve kritik bir gelişmeden bahsediyoruz. Biyopsi en sık yapılan ve hayat kurtaran işlemlerdendir, bunun fiyatı düşürülüyor. Görüntüleme ve laboratuvar da keza öyle. Biz hizmetlerin sağlıklı yürümesi için fiyat artışı beklerken karşımıza çıkan çok kötü bir sürpriz. Hacimli işlemlerin fiyatı düşürülüyor, fiyat artışı çok sınırlı bir alanda uygulanıyor. 14 yıldır fiyat artışı bekliyoruz ve geldiğimiz noktaya bakın. Bu işin kazananı olmaz, herkes olumsuz etkilenir.”