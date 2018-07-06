Kansere fark yok

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
06.07.2018 - 00:06, Son Güncelleme:

Kansere fark yok

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Kansere fark yok

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamunun özel hastanelere ödeme yaptığı sağlıkla ilgili 7 bin 400 işlemden 3 bin 550’sinde fiyat artışı yaptıklarını açıklarken kanserle ilgili tedavi ve cerrahi işlemlerden artık fark ve ilave ücreti alınmayacağını duyurdu.

SAĞLIKTA tüm ödemeler yeniden düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yeni düzenlemeyle, kanserle ilgili tedavilerde artık fark ve ilave ücreti alınamayacağını açıklarken, özel hastaneler ise yeni açıklanan rakamların kendilerini zorda bırakacağı görüşünde.

205 SAYFALIK YENİ LİSTE

Resmi Gazete’de dün yayımlanan 205 sayfalık listeyle, işlem ve tedavilerde, kamu tarafından hastanelere ödenecek ücretler yeniden belirlendi. Yoğun bakım hastalarında, hastanelerin ilave ücret hakkı yüzde 20’den 30’a çıkarılırken, kalp nakli gibi işlemler için kamu tarafından hastanelere ödenecek tutar ise artırıldı. İlave ücret alınamayacak işlemler listesine de yeni eklemeler yapıldı ve tüm kanser işlemleri bu listeye alındı. Listede 400 civarında kanser ve kanser cerrahisi işlemine yer verildi.

Düzenlemeler bununla da sınırlı kalmadı. Görüntüleme teknolojilerinden MR, kanser teşhisinin konulmasını sağlayan iğneli biyopsi, derin biyopsi işlemleri ve kan testleri için ödenecek fiyatlar düşürüldü. Bakan Sarıeroğlu yaptığı açıklamada, sağlıkla ilgili 7 bin 400 işlemden 3 bin 550’sinde fiyat artışı yaptıklarını söyledi. Bu değişikliklerle, yüzde 14 ila yüzde 225 fiyat artışı yaptıklarını söyleyen Sarıeroğlu, “Düzenleme öncesi kanser cerrahisi için yılda 240 milyon TL ödüyorken söz konusu düzenleme ile bu ödemeyi yılda yaklaşık 750 milyon TL’ye çıkartarak kanser hastalarımızın tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdik. Sağlık hizmet sunucularına her yıl için yaklaşık 2.5 milyar TL kaynak artışı sağladık. Sağlık hizmet sunumu sektöründe bir arz-talep dengesi kurarak, ülkemizdeki sağlık hizmeti yatırımlarının artırılmasına da bir olanak sağlayarak sektörde buna bağlı kalite, erişilebilirlik, yaygınlık ve istihdam artışı bekliyoruz” dedi.

KÖTÜ BİR SÜRPRİZ

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat ise açıklanan listelerin kendileri için kötü bir sürpriz olduğunu söyledi. Beklentilerinin ve yaptıkları görüşmelerin fiyatların artırılması yönünde olduğunu söyleyen Bahat şöyle devam etti: “Kanser cerrahlığı çok özel bir iştir, çok niteliklidir ve herkesin yapmaması gerekir. Oysa bugün itibarıyla kanser cerrahisinde fiyat farkını yasakladılar. Bu kanser cerrahisinin nitelikli olarak yapılmasına engel olur, sıradan bir işleme çevirir ve bunun sıkıntısını hepimiz yaşarız. Üstelik kanser cerrahisi dediğimiz o kadar geniş bir alanı kapsıyor ki, bütün bir sağlık sektörü için çok sıkıntılı ve kritik bir gelişmeden bahsediyoruz. Biyopsi en sık yapılan ve hayat kurtaran işlemlerdendir, bunun fiyatı düşürülüyor. Görüntüleme ve laboratuvar da keza öyle. Biz hizmetlerin sağlıklı yürümesi için fiyat artışı beklerken karşımıza çıkan çok kötü bir sürpriz. Hacimli işlemlerin fiyatı düşürülüyor, fiyat artışı çok sınırlı bir alanda uygulanıyor. 14 yıldır fiyat artışı bekliyoruz ve geldiğimiz noktaya bakın. Bu işin kazananı olmaz, herkes olumsuz etkilenir.”

 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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