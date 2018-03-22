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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
22.03.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Kanserdi, eşek çiftliği kurdu! Süt talebine yetişemiyor

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Kanserdi, eşek çiftliği kurdu! Süt talebine yetişemiyor

Konya'da 15 yıl önce yakalandığı gırtlak kanseri sonrası eşek çiftliği kuran Fevzi Taşçı, kurduğu çiftlikte ürettiği sütün litresini 100 liradan satıyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 15 yıl önce yakalandığı gırtlak kanseri geçiren Fevzi Taşçı, sonrasında kurduğu çiftlikte eşek sütünü litresini 100 liradan satıyor.

Kanserdi, eşek çiftliği kurdu Süt talebine yetişemiyor

Kıbrıs'tan getirdiği 10 eşeği evinin ahırında beslemeye başlayan Taşçı, günlük 5 litre süt elde ederken, gelen talepler üzerine eşek sayısını 90'a çıkardı. Hayvanlarına yaz aylarında kuruyan Akşehir Gölü'nde bakan Taşçı, sütün litresini 100 liradan satıyor.

Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılıkla uğraştığı mahallede eşek sütü üretimi yaptığını söyledi.

Eşek sütünün kanser tedavisinde olumlu etkisi olduğu inancının işlerini artırdığını anlatan Taşçı, besin değeri bakımından bu sütün çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Kanserdi, eşek çiftliği kurdu Süt talebine yetişemiyor

 

"SAĞIMDAN HEMEN SONRA TÜKETİLMESİ GEREKİYOR"

Taşçı, hastalığını atlatmasına karşın günlük süt tüketmeye devam ettiğini belirterek, "Cilde de çok iyi geliyor. En az 10 yaş gençleştirdi. Akranlarıma göre daha genç göründüğümü söylüyorlar" dedi.

Yaşadığı mahallede kanser tedavisi görenlerin de kendisinden günlük olarak süt aldığını anlatan Taşçı, şöyle konuştu:
"Konya, Isparta ve Afyonkarahisar'dan çok talep var. İnternet üzerinden de çok talep geliyor ama üretimimiz yetmiyor. Bir de bu sütün günlük sağımdan hemen sonra tüketilmesi gerekiyor. O yüzden bölgeye yakın yerlere gönderebiliyoruz. Sağımı yaptığımız sütü yarım litrelik pet şişelere doldurup derin dondurucuda muhafaza ediyoruz. Günde ortalama 5 litre süt elde ediyoruz. Başka bir iş yapmıyorum. Hayvanlarımla ilgileniyorum. Eşeğimin birine araba parası teklif ettiler, satmadım. Çünkü gelir kapısı."

Hayvanlarını evinin yakındaki ahırda beslediğini anlatan Taşçı, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinden bir farkı olmadığını, yem, su ve yayılımı eksiklik olarak yerine getirdiğini bildirdi.

Taşçı, "Yaz aylarında Akşehir Gölü kuruduğu için oraya taşıyorum. Orada yeşil çayırlar olduğu için beslenme daha verimli oluyor. Yavruları ise çevre köylerden isteyenlere satıyorum. Onun dışında süt üretimine ağırlık veriyorum." ifadelerini kullandı.

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