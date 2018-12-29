Kanser durduramadÄ±, yÄ±lÄ±n yÃ¶neticisi oldu

Zeynep Selgur perakende sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n deneyimli isimlerinden. Uzun yÄ±llar Boyner Grubuâ€™nda yÃ¶neticilik yaptÄ±ktan sonra 2014 yÄ±lÄ±nda Sportive Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ oldu. Bir yÄ±l kadar Ã¶nce, 3 Ocak 2018â€™te meslekteki 30â€™uncu yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda kanser olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi. Kanser tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶nemde Perakende GÃ¼neÅŸi Ã–dÃ¼lleriâ€™nde En BaÅŸarÄ±lÄ± Profesyonel YÃ¶netici seÃ§ildi. Genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olduÄŸu ÅŸirketin faaliyet karÄ±nÄ± yÃ¼zde 64 artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde bir ayaÄŸÄ± hastanede yaÅŸÄ±yor, yaÅŸamÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyordu. TÃ¼rkiyeâ€™nin en baÅŸarÄ±lÄ± 50 kadÄ±n CEOâ€™sundan biri olan Zeynep Selgur, meslekteki 30â€™uncu yÄ±lÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.



GENÃ‡LER SPOR YAPMIYOR

Perakende sektÃ¶rÃ¼ iÃ§in hiÃ§ kolay geÃ§medi bu yÄ±l. Genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olduÄŸunuz Sportive bu dÃ¶nemi nasÄ±l geÃ§irdi?

DÃ¼nya ve TÃ¼rkiye adÄ±na 2018 sÄ±radÄ±ÅŸÄ± bir seneydi. Ticari zorluklarÄ± Ã§oktu. Bizim ÅŸirketimizin 2018â€™de faaliyet karÄ±nÄ± yÃ¼zde 64 arttÄ±. Finansal baÅŸarÄ± gÃ¶sterdik. En Ã¶nemlisi bu faaliyet karÄ±na ulaÅŸÄ±rken 850 toptancÄ±yla ve 315 spor kulÃ¼bÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. 200â€™Ã¼n Ã¼zerinde profesyonel sporcuyla birebir Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bizim iÃ§in 2018 iyi geÃ§ti.

TÃ¼rkiyeâ€™de spor yapma alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± sÄ±nÄ±rlÄ±. Ancak son dÃ¶nemde spor giyim moda oldu. SatÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zdaki artÄ±ÅŸÄ± bunla aÃ§Ä±klayabilir miyiz?

TÃ¼rkiyeâ€™de genÃ§ler arasÄ±nda spor yapma oranÄ± yÃ¼zde 12. Maalesef genÃ§ler spor yapmÄ±yor. YÃ¼zde 88â€™i sporla hiÃ§ ilgilenmiyor. Åžunu da unutmamak lazÄ±m. Spor yaÅŸam tarzÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. GÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamda daha Ã§ok spor kÄ±yafet giyiliyor, haklÄ±sÄ±nÄ±z. GenÃ§ler az spor yapmasÄ±na raÄŸmen spor giyimi tercih ediyor. Spor perakendesi ileriye yÃ¶nelik iyi bir iÅŸ olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Biz yerel marka olarak da TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼yÃ¼z. Bu yÄ±lki faaliyet karÄ±mÄ±zÄ±n artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n altÄ±nda 2-3 yÄ±ldÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸ modellerinin sonuÃ§larÄ±nÄ± almamÄ±z yatÄ±yor. 315 spor kulÃ¼bÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸmak bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±. AynÄ± ÅŸekilde 850 spor perakendecisine Ã¼rÃ¼nlerimizin ulaÅŸmasÄ± da Ã¶yle. Sporla ilgili ihtiyaÃ§larda da 12 federasyonla direkt Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Online satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zdaki bÃ¼yÃ¼klÃ¼k nereye ulaÅŸtÄ±? ArtÄ±k Ã¶zellikle genÃ§lerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu online alÄ±ÅŸveriÅŸi tercih ediyor.

Online iÅŸinde de sportive.com yÃ¼zde 70 bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ciromuzun yÃ¼zde 9.5â€™ini onlineâ€™dan yapÄ±yoruz. AyrÄ±ca Sportive salon sporlarÄ±nda da bÃ¼yÃ¼yor. Son olarak da Anadolu Efes de Sportive markasÄ±yla iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±. Birinci ligde fÃºtbol takÄ±mlarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. YÃ¼zme Milli TakÄ±mÄ±â€™nÄ±n ana sponsoruyuz. BirÃ§ok milli gÃ¼reÅŸÃ§inin sponsoruyuz.

Spor perakendesinin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu ithal Ã¼rÃ¼n deÄŸil mi? DÃ¶viz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ satÄ±ÅŸlarÄ± etkilemedi mi?

SatÄ±lan Ã¼rÃ¼nlerin iÃ§inde kendi markamÄ±z yÃ¼zde 13. Biz global markalarla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. BazÄ± markalar bu artÄ±ÅŸlarÄ± tam yansÄ±tmadÄ±.

2018â€™in ilk gÃ¼nlerinin sizin iÃ§in hiÃ§ de iyi baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Bir yÄ±ldÄ±r iÅŸteki bu performansÄ± gÃ¶sterirken saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za kavuÅŸmak iÃ§in de tedavi oldunuz. Neler yaÅŸadÄ±nÄ±z, yaÅŸÄ±yorsunuz?Â

30â€™uncu yÄ±lÄ±mdayÄ±m meslek hayatÄ±mÄ±n. 2018 benim iÃ§in pek Ã§ok anlamda farklÄ± bir yÄ±l oldu. AÄŸÄ±r bir rahatsÄ±zlÄ±k geÃ§irdim. Ã‡aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±m. Bir iÅŸ insanÄ± olarak bu hastalÄ±kla yaÅŸadÄ±m. Ä°ÅŸe de devam ettim. TeÅŸhis konulduÄŸunda 3 Ocakâ€™tÄ±. HastalÄ±k ilerlemiÅŸti.



ZAMAN Ã–NEMLÄ° KAVRAM

NasÄ±l mÃ¼cadele ettiniz?

Ben mÃ¼cadele etmek demiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ben savaÅŸÃ§Ä± deÄŸilim. HastalÄ±ÄŸÄ±mÄ±n hep geÃ§eceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Ben kendi yolumda gittim. O beni bir yere gÃ¶tÃ¼remedi.

DÃ¼nyada her 8 kadÄ±ndan biri oluyor bu hastalÄ±ÄŸÄ±. KadÄ±nlarda en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len tÃ¼rlerden biri. Ben geldi ve geÃ§ecek diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m hep.

Tedavi sÄ±rasÄ±nda iÃ§inize kapanmadÄ±nÄ±z...

Asla. Zor gÃ¼nlerim oldu. Uzun sÃ¼re hastaneden Ã§Ä±kamadÄ±m. DostlarÄ±m saÄŸolsun hep yanÄ±mdalardÄ±. 23 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ±m var. Ve ben hiÃ§ iÅŸten kopmadÄ±m. Ä°lk 3.5 ay iÅŸe gidemedim. Ama her pazartesi YÃ¶netim Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±m. 4â€™Ã¼ncÃ¼ ay itibarÄ±yla ofise dÃ¶ndÃ¼m. Ben bu hastalÄ±k sayesinde stresi dÃ¼nyamdan Ã§Ä±kardÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu hastalÄ±k stresten besleniyor. Ben stresi hayatÄ±mdan Ã§Ä±karÄ±nca ekip de bundan etkilendi. Åžirketimizin 2018 yÄ±lÄ± gibi bir yÄ±lda yÃ¼zde 64 faaliyet kÃ¢rÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± bunun da sayesinde oldu.

Bu hastalÄ±k sizi de deÄŸiÅŸtirdiâ€¦

Kesinlikle. Bazen ufacÄ±k ÅŸeyler bile strese sokuyordu. Bu hastalÄ±kla ÅŸunu daha iyi anladÄ±m. Zaman Ã¶nemli bir kavram. HÄ±z da Ã¶yle ve bunlarÄ±n arasÄ±nda strese gerek yok.

Åžimdi nasÄ±lsÄ±nÄ±z?

Kanserli hÃ¼creler tamamen temizlendi bir yÄ±lda. Ä°ÅŸ hayatÄ± bana motivasyon saÄŸladÄ±. Åžimdi iÃ§imden bir baÅŸka ben Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ gibi. Kendimi enerjik ve iyi hissediyorum. Ben sonuÃ§ odaklÄ± bir insanÄ±m. GÃ¼nlÃ¼k iÅŸ koÅŸuÅŸturmasÄ±ndan koptum bu dÃ¶nemde. Ancak koptuÄŸum en Ã¶nemli ÅŸey stres oldu. Teflon deniliyor ya. Ben hep okurdum ama yapamazdÄ±m. TeÅŸhis konulduktan sonra teflon tava gibi oldu strese karÅŸÄ±. Ben hayatÄ±m boyunca hep hedef odaklÄ±ydÄ±m ve hep iyileÅŸeceÄŸimi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m hatta ne kadar Ã§abuk iyileÅŸeceÄŸime odaklandÄ±m. Bu beni hayata baÄŸladÄ±. Ve tabi ki iyi dostlar hayattaki en Ã¶nemli deÄŸer. DostlarÄ±mÄ±n kÄ±ymetini Ã§ok gÃ¶rdÃ¼m. HayatÄ±nÄ±zdaki bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸimler hayatÄ±nÄ±zda farkÄ±ndalÄ±k yaratÄ±yor. EÅŸim dostum herkes benim iÃ§in kitap olabilecek bir dÃ¶nemi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

YaÅŸam enerjim yÃ¼kseldi. Mutsuz olduÄŸum bir yerde artÄ±k hiÃ§ durmuyorum. Eskiden ayÄ±p olur diye otururdum. Kendime dÃ¶ndÃ¼m.





ANTALYA SPORUN Ä°KÄ°NCÄ° BAÅžKENTÄ°



En bÃ¼yÃ¼k satÄ±ÅŸÄ± Ä°stanbulâ€™da yapÄ±yorsunuzdur. Peki Ä°stanbulâ€™dan sonra en sportmen il hangisi?

Perakende de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ä°stanbulâ€™da maÄŸazalarÄ±mÄ±z var. Toplamda 27 maÄŸazamÄ±z var ancak biz Ã¼rÃ¼nlerimizi toptan kanallardan tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™ye pazarlÄ±yoruz. Ciromuzun yÃ¼zde 36â€™sÄ±nÄ± Ä°stanbulâ€™da yapÄ±yoruz. Ä°stanbulâ€™u Antalya izliyor. Sporun ikinci baÅŸkenti bizim iÃ§in Antalya. Orada da daha fazla yabancÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve ziyaret ettiÄŸi iÃ§in, Ã§ok spor Ã¼rÃ¼nÃ¼ satÄ±lÄ±yor.

2019 beklentileriniz nedir?

KulÃ¼plerdeki Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ koruyarak, toptandaki Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ de koruyarak devam edeceÄŸiz. 2019 yÄ±lÄ± ekonomik anlamda geÃ§iÅŸ yÄ±lÄ±. MaÄŸaza sayÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir artÄ±ÅŸ planlamÄ±yoruz. KarlÄ± bÃ¼yÃ¼memizi kontrollÃ¼ olarak sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. AynÄ± zamanda ekonomik durumu yakÄ±ndan izleyerek gÃ¶r hareket ÅŸeklinde devam edeceÄŸiz.

2019 Ã§ok daha zor bir yÄ±l olacak. Ancak TÃ¼rk iÅŸ dÃ¼nyasÄ± deneyimli. PlanÄ±nÄ± programÄ±nÄ± yapÄ±yor. Ani krizler bilmeden krizler ÅŸu andaki ortamdan daha tehlikelidir, biz ise ÅŸu dÃ¶nemde bir sÃ¼reÃ§ yaÅŸÄ±yoruz. DÃ¼z denizde herkes gemiyi yÃ¼rÃ¼tÃ¼r, iyi kaptan dalgalÄ± denizde gemiyi yÃ¼zdÃ¼rÃ¼r.

Ana odaÄŸÄ±nÄ±z spor, ancak TÃ¼rkiyeâ€™de genÃ§lerin spor alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± sÄ±nÄ±rlÄ±. Bunu artÄ±rmak iÃ§in siz ne yapÄ±yorsunuz?

Bu Ã§ok ciddi bir sorun. Biz hem devletle hem belediyelerle hem de sivil toplumla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TÃ¼rkiyeâ€™de her 4 Ã§ocuktan biri obez oluyor. Bu rakam agresif bir rakam. Ä°leriye doÄŸru birtakÄ±m sorunlarÄ± getirecek. Spor GÃ¶nÃ¼llÃ¼leri DerneÄŸi ile Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Onlar iki Avrupa BirliÄŸi projesi aldÄ±lar. Ã‡ocuklarÄ±n aktif spora baÅŸlamasÄ±yla ilgili projelere destek oluyoruz. Ortalama yaÅŸam uzuyor. GenÃ§ nÃ¼fusun spora dahil olmasÄ± lazÄ±m. DiÄŸer yanda kaliteli bir hayat iÃ§in hareket ÅŸart.

ZEYNEP SELGUR KÄ°MDÄ°R?



Liseyi istanbulâ€™da Ä°talyan Lisesiâ€™nde okuyan Zeynep Selgur Ä°sviÃ§reâ€™de Mont- Choisi Collegeâ€™inde eÄŸitim aldÄ±. 1985 yÄ±lÄ±nda Boyner Grubuâ€™nda iÅŸe baÅŸladÄ±. 1999 yÄ±lÄ±nda Benetton TÃ¼rkiye Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ yardÄ±mcÄ±sÄ±, 2002â€™de de Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ oldu. T-Box proje koordinatÃ¶rlÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±. 2014 yÄ±lÄ±nda SportiveÂ Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak spor perakendesi alanÄ±na geÃ§iÅŸ yaptÄ±. Bir Ã§ocuk annesi olan Selgur, TÃ¼rkiyeâ€™nin en baÅŸarÄ±lÄ± ilk 50 kadÄ±n CEOâ€™sundan biri.

YÃœZDE 44â€™Ãœ FUTBOL ÃœRÃœNLERÄ°



Spor alÄ±ÅŸveriÅŸinin ne kadarÄ±nÄ± erkekler ne kadarÄ±nÄ± kadÄ±nlar yapÄ±yor? KadÄ±n mÃ¼ÅŸteri oranlarÄ± artÄ±yor mu?



YÃ¼zde 65â€™ini erkekler yapÄ±yor. Spor tÃ¼keticileri daha Ã§ok erkek. AslÄ±nda her platformda kadÄ±n daha fazla tÃ¼keticidir. Son dÃ¶nemde sporun trend olmasÄ±yla kadÄ±n tÃ¼keticilerin harcamalarÄ±nÄ±n da artacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. Ancak hala sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¼rÃ¼nlerin yÃ¼zde 44â€™Ã¼ futbol Ã¼rÃ¼nleri.