Kanatlanıp uçma aşamasındayız

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 2023 hedefleri için yapılan ihracatın katma değerini yükseltmesi gerektiğini dile getirerek, “Her konuda olduğu gibi ihracatta bir düğüm noktası vardır, onu aşana kadar iğneyle kuyu kazar gibi çalışmak gerekiyor. Düğümü çözdüğünüzde kanatlanıp uçmaya başladığınızı görürsünüz. Biz iğneyle kuyu kazmayı geride bıraktık. Kanatlanıp uçma aşamasının eşiğine gelmiş bir ülkeyiz. Reel sektör, finans sektörü, ekonomi yönetimi ve güç kaynağımız olan milletimizle el ele verdiğimizde bunu başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün sürecek İnovasyon Haftası’na katıldı ve İNOVALİG ödüllerini verdi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yapı olarak girişimciliğe, yenilikçiliğe, üretkenliğe açık bir ülke olduğunu belirterek “Buna rağmen neden hala hedeflerin uzağındayız? Düzenli, sabırlı, çalışmayı öğrenmekte zorlanıyor oluşumuzdan. Bir an önce neticeye ulaşmak için hep kestirme yollardan gidiyor, pek çok işi yarım bırakıyoruz. Bu doğrultuda ciddi mesafeler katettiğimizi görmekten memnunum. İLEF 2019 savunma sanayi fuarında çok önemli ürünlerin sergilendiğini gördük. Diğer ülkelerin yarım asırlık çalışmayla geldiği yere bizim girişimciler 3-4 yıllık gayretle ulaşıyor” diye konuştu.

Savunma dahil her alanda benzer birimlere sahip olunduğundan Türkiye olarak yaptırım hedeflerini çok daha soğukkanlı karşılayabildiğimizi kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Türkiye’yi hedef alan operasyonlar karşısında çok daha güçlü duruş sergileyebiliyoruz. Eskiler kötü komşu insanı hacet sahibi eder derler biz de haksızlıklar, adaletsizlikler, saldırılar, tuzaklar karşısında her alanda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye başardık. Bir dağ ne kadar yüce olsa dağ kenarı yol olur türküsündeki gibi önümüzdeki engelleri aşacak yolu mutlaka buluyoruz. İnovasyona uygun yapımız bu başarının gerisinde yatan en önemli sebeptir.”

İHRACATTA YÜZDE 5.4 ARTIŞ

Nisan ayı dış ticaret verilerini de açıklayan Erdoğan, şu bilgileri verdi: “Nisanda geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5.4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı. İthalat yüzde 14.6 azalarak 18.1 milyar dolara indi. Dış ticaret açığımız yüzde 57.8 azalarak 2 milyar 838 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yılın nisan ayında yüzde 68.3 iken bu yıl yüzde 84.4’e yükseldi. Bizim için artık mal ve hizmet ihracatı yeterli değildir. 2023 hedefleri için yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. İhracatımızın katma değerini yükseltmek için inovasyon, tasarım geliştirmeye daha çok önem vereceğiz.”

Erdoğan, giderek sertleşen rekabet ortamının üreticileri maliyetleri aşağıya ürün kalitesini yukarıya çekmeye zorladığını dile getirerek “Bu zor denklemin çözüm yolu inovasyondan geçiyor. İhracatımızın katma değerini geliştirmek için inovasyona daha çok önem vereceğiz. Yapay zekanın her alanda varlığını hissettirdiği dönemde konvansiyonle yöntemlerle rekabette öne çıkamayız. Geleceğin ekonomisinin ekosistemi içinde kalmanın yolu bu sürecin anahtar kavramı inovasyondan geçiyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonda da yanınızda yer alacağım. ürkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yok hiçbirimize. Dünyaya ne kadar açılırsak hedeflere o derece yaklaşırız. Birileri bizi kendi içimize kapanmaya zorluyorsa da bu tuzağa düşmeyeceğiz, kendimiz evlatlarımız için her alanda ülkemizi zirveye taşıyacağız. Türkiye artık her yüklenildiğinde, çelme takıldığında yere kapaklanan eski Türkiye değildir” dedi.

YENİLİKÇİ PLATFORM



TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı konuşmada, “Yenilikçi sektörlerde kendini kanıtlamış girişimcilerle beraber ortak inovatif ticari politikalar oluşturmak üzere ‘yenilikçi ticaret platformunu’ oluşturuyoruz. Bugün de burada inovasyon konusunda öncü şirketlerimizle bir aradayız. İnanıyorum ki her geçen gün uyguladığımız politikalarla Türkiye, inovasyon liginde daha üst sıralara yükselecektir. İnovasyon Geliştirme Programı da hedeflerimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz önemli bir organizasyondur. 21. Yüzyılda Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükseltecek yollara baktığımızda bugün ödül alan ve gururumuz olan firmalar gibi inovatif firmaların adımlarını göreceğiz. Buradan ödül alan firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor” dedi.

ÇÖZÜM ÜRETİM YÜZYILI

TİM Başkanı İsmail Gülle, değişmenin kolay olmadığını vurgulayarak, “Değişmemiz gerekiyor, buna mecburuz. Biliyorum önce üretim diyenler var. Haksız sayılmazlar. Ben de üreticiyim, ben de ihracatçıyım. Ancak TİM olarak şunun da farkındayız ki geleceği yakalayan, müşteriyi duyan, çalışana saygısı olan, tasarım yapan, teknolojiyi, bilgisayar ve yazılımdan ibaret görmeyen, saklanmak yerine reklama odaklanan firmalarımızla Türkiye’nin geleceğini hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor.” Gülle, “Geldiğimiz noktada artık çağın gereği neyse onu yapmalı bize duyulan güveni boşa çıkarmamalıyız. Çünkü 21. yüzyıl ‘mal üretimi’ değil, ‘çözüm üretimi’ yüzyılı. Dünya, çok önemli bir eşikte durmaktadır. Teknolojinin nimetlerini keşfetmiş olanların yeni bir kolonileşme faaliyeti başlattıklarını görüyoruz” dedi.