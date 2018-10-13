Kanal İstanbul'da "yeni şehir" için ilk adım atıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı toplantılarının beşinci birleşimi, İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti. Mecliste, Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni şehir alanını planlamak üzere imzalanacak işbirliği protokolüne ilişkin komisyon raporu görüşüldü.

Meclis'e sunulan raporu eleştiren CHP Meclisi üyeleri, Kanal İstanbul Projesi'nin kente uygun olmadığını öne sürerek, ret oyu vereceklerini ifade etti. CHP'liler, Kanal İstanbul ile ilgili protokolün kanaldan çok inşaat protokolü olduğunu iddia ederek, bölgenin imarının bulunmadığını savundu. CHP'li bir meclis üyesinin ifadeleri ise tartışmaya yol açtı. Rapor, görüşmelerin ardından oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni yerleşim alanının planlamasına ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalanacak.

Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni yerleşim alanını kapsayan protokol kapsamında, İBB ve İSKİ'ye ait taşınmazlar Kanal İstanbul projesi için tahsis edilecek. Sazlıdere Barajı içme suyu rezervinden çıkartılacak. İBB, proje alanında kanalı kesen altyapı ve ulaşım sistemlerini yenileyecek ya da taşıyacak, proje alanının altyapı ve ulaşım sistemlerini yapacak.



Protokol kapsamından Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı'nı içine alan proje alanı olası afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız, iskansız ve afet riski altındaki yapılar tasfiye edilerek yeni yerleşim alanı olarak kullanılacak. Kanal İstanbul Projesi'nin geçtiği tüm bölgenin imar planlaması yapılacak. Proje alanındaki kanal, yol, kavşak, raylı sistem, alt yapı ve üst yapı donatıları ile arsa üretimi ve geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecek.

Arsa üretimi ve geliştirme alanlarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TOKİ birlikte belirleyecek. TOKİ de proje alanında kendisine devredilen alanlardan elde edilen geliri kanalın finansmanında ve kentsel dönüşümde kullanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kanal İstanbul inşaatı yapım

ihalesini düzenleyerek, ÇED raporunu hazırlayacak.

İBB'nin yükümlülükleri de proje alanında kendisine ve İSKİ'ye ait taşınmazları, Kanal İstanbul Projesi için tahsis etmek. Sazlıdere Barajı içme suyu rezervinden çıkartılarak sınır revizyonuna yönelik ihtiyaç duyulan işlemler yapılacak. Proje alanına ilişkin her ölçekte imar planlarını 18 ay içinde etaplar halinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın onayına sunacak. Kanalı kesen mevcut altyapı ve ulaşım sistemlerinin taşınması ile ilgili kurum ve kuruluşlara ait planlanan altyapı ve ulaşım sistemlerinin yapımını sağlayacak.





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