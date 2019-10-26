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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
26.10.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Kanal İstanbul'da önemli gelişme! Küçükçekmece Gölü'ne revizyon

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Kanal İstanbul'da önemli gelişme! Küçükçekmece Gölü'ne revizyon

İstanbul'a yapılması beklenen Kanal İstanbul'a ilişkin olarak ÇED raporu açıklandı. Küçükçekmece Gölü'nün ağzı 1 kilometre genişliğinde açılması planlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Raporunu açıkladı. 45 kilometrelik kanalın 18,5 kilometresi Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere Barajı'ndan geçecek. 7 yılda tamamlanacak olan Kanalın proje maliyeti 75 milyar TL olarak hesaplandı. Kanalın yapımı ile birlikte Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'nden ayıran köprü durumundaki kara parçası yaklaşık bir kilometre açılacak.

Son zamanlarda yeniden gündeme gelen Kanal İstanbul projesi ile ilgili ÇED raporunun ilk aşaması kamuoyuna açıldı. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu 28 Kasım 2019 tarihinde yapılacak toplantıda ÇED raporunun değerlendirecek ve 10 içinde Son Şekli Verilen ÇED Raporu hazırlanacak. Üçüncü aşamada hazırlanan ÇED raporu Bakanlığa sunulacak. Bu aşamada rapora gelen eleştiriler doğrultusunda gerekli düzelmeler yapıldıktan sonra Nihai ÇED Raporu hazırlanacak.

Kanal İstanbulda önemli gelişme Küçükçekmece Gölüne revizyon


KANAL İSTANBUL NEDEN GEREKLİ?

Kanal İstanbul projesinin gerekli olup olmadığı konusundaki tartışmalara da yanıt veren raporun ilgili bölümünde özetle şöyle deniyor:

Dünyadaki ekonomik faaliyetlerin her geçen yıl artması, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısının da buna paralel olarak artmasına sebep olmuştur. Yılda ortalama 50 bin geminin geçtiği İstanbul Boğazı, en dar yeri 698 metre olan doğal bir su yolu olup, ticari gemiler Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Boğazdan geçiş yapmaktadır. Ancak, Montrö Sözleşmesinin imzalandığı 1930'lu yıllarda Türk Boğazlarından yılda geçen gemi sayısı 3 bin mertebelerinde iken günümüzde gemi trafiğindeki artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle, akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli/zehirli maddeleri taşıyan gemi (tanker) geçişlerinin artması, dünya mirası kent üzerinde büyük baskı ve tehdit oluşturmakta, İstanbul Boğazına alternatif bir geçiş güzergahının planlanmasını zorunlu hale getirmektedir. İstanbul Boğazının günümüzde yaklaşık 50 bin mertebelerinde olan trafik yükünün dünya ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında 2070’li yıllarda 86.000 mertebelerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

İstanbul Boğazının seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması Türkiye için olduğu kadar Türk Boğazlarını kullanan tüm ülkeler için de büyük önem arz etmektedir. Planlanan proje ile İstanbul Boğazındaki yaşam ve kültürel varlıkları tehdit eden gemi trafiğinin minimize edilerek, Boğazın her iki girişinde yoğun trafiğe maruz kalan gemilere alternatif geçiş imkanının sağlanması hedeflenmektedir.

ÇED Raporuna göre yaklaşık Marmara Denizi'nden Karadeniz'e uzanacak yaklaşık 45 kilometrelik Kanal İstanbul projesi için yapılacak kazı çalışmaları 4 yıl sürecek. Yapılan hesaplamaya göre kazılardan 1 milyar 155 milyon 668 bin metreküp toprak çıkartılacak. Yaklaşık 18,5 kilometresi Küçükçekmece Gölü ve Sazlıdere Barajı içinden geçecek olan Kanalın kara kazıları yaklaşık 24,5 kilometre olacak.

İnşaat aşamasında yaklaşık 10 bin kişinin çalışacağı tahmin edilen Kanalın genişliği 275 metre ve derinliği yaklaşık 21 metre olacak. Proje kapsamında; kanal içerisinde acil bağlanma alanları, kanal giriş ve çıkış yapıları, gemi trafik sistemleri gibi alt ve üst yapılar, liman, lojistik merkez, yat limanı, kanal içerisinde ihtiyaç duyulan noktalarda karşıdan karşıya ulaşımı deniz yolu ile sağlayacak kıyı yapıları, tahkimat ve dolgu alanları vb. kıyı tesisleri yapılacak.

Raporda yer alan projeye göre Küçükçekmece Gölü'nü Marmara Denizi'nden ayıran kara parçası da yaklaşık bir kilometre açılacak.

Kanal İstanbulda önemli gelişme Küçükçekmece Gölüne revizyon

Kanal İstanbulda önemli gelişme Küçükçekmece Gölüne revizyon

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