Kanal İstanbul’da ÇED gerginliği
İSTANBUL’DA 4 ilçe sınırında 37 mahallede 373 bin hanede 996 bin kişiyi ilgilendiren Kanal İstanbul’a ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerince dün Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya yetkililerin dışında çok sayıda vatandaş katıldı.
Salonun dolmasından dolayı bir kısım vatandaş binaya alınmadı. Bunun üzerine vatandaşlar ile polis arasında tartışmalar yaşandı. Bilgilendirmeyi Kanal İstanbul Proje Koordinatörü Bora Erdem yaptı. Erdem, proje sırasında 1.5 milyar metre küp hafriyat çıkarılacağını söyledi. Vatandaşlar da arsaları ve evleri ile ilgili mağduriyet yaşayıp yaşamayacaklarını yetkililere sordu.
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