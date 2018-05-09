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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
09.05.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Kanal İstanbul’a Güney Koreli inşaat devi talip

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Kanal İstanbul’a Güney Koreli inşaat devi talip

SK Engineering & Construction Başkan Yardımcısı Seung, "Biz projeye önderlik etmek istiyoruz.” dedi.

Türkiye'nin mega projelerinden Kanal İstanbul'un yapımına Güney Koreli inşaat şirketi SK Engineering & Construction talip oldu.

Güney Kore merkezli inşaat şirketi SK Engineering & Construction (E&C) Başkan Yardımcısı Seung Soo Lee, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore ziyaretinde söz konusu projenin gündeme geldiğini ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ülke olarak projeye destek vermekten mutlu olacaklarını açıkladığını hatırlattı.

Seung, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerde yer aldıklarını ve Türkiye'de deneyim sahibi olduklarını anlatarak, “Bu (Kanal İstanbul), hem değer hem de önemi bakımından çok büyük bir proje. Biz Türkiye’de ortaklarımızla beraber büyük projelere katılıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu proje ile ilgili davet etti ve bizim liderimiz kabul etti. Bize iş düştü demektir. Bizim Türkiye'de deneyimlerimiz var. Sadece projenin ayrıntılarının açıklanmasını bekliyoruz. Ayrıntılar netleştikten sonra biz projeye önderlik etmek istiyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve kamuoyuna "çılgın proje" olarak yansıyan Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos'un doğusunu takip eden yaklaşık 45 kilometrelik alanda yürütülen jeolojik ve jeoteknik araştırmalar sonrasında belirlenecek yöntem ve tekniklerle kanal açılacak. Böylece Karadeniz'i Marmara ve Akdeniz'e bağlayan güvenli alternatif bir su yolu oluşturulacak.

Kanal işletmesi için gerekli tesis ve yapılara ek olarak, projeyle entegre geliştirilecek yat limanları, konteyner limanları ve lojistik merkezi yapılması planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca, kanalın kazı çalışmalarından çıkacak malzemelerin depolanacağı adalar ve kıyı dolgu alanları da oluşturulacak.

Kanal İstanbul’a Güney Koreli inşaat devi talip


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