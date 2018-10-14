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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.10.2018 - 00:33, Son Güncelleme:

Kanal İstanbul Yenişehir alanı için protokol imzalandı

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Kanal İstanbul Yenişehir alanı için protokol imzalandı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaşım ve Altyapı Bakanlığı, Kanal İstanbul’un kenarında kurulması planlanan Yeni-şehir alanında yapacakları işbirliği çerçevesinde kurum ve kuruluşların yürütecekleri iş ve işlemlerin tarifine ve görev dağılımına yönelik protokol imzaladı.

Protokole göre, Kanal İstanbul’un finansmanı, TOKİ’ye devredilecek alanlardan elde edilen gelirle sağlanacak. Sazlıdere Barajı da içmesuyu rezervinden çıkarılacak. Protokole göre Kanal İstanbul ve çevresinin planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıp metro ve ulaşım hatlarını İBB üstlenecek.

OY ÇOKLUĞUYLA

İBB Meclisi’nden CHP’nin muhalefetine karşın, AK Partililerin oy çokluğuyla ve karşılıklı tartışmaların yaşandığı oturum sonucu onaylanıp yürürlüğe giren protokolle, 8 Eylül 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile sınır ve koordinatları gösterilen Kanal İstanbul Projesi’ni ve üçüncü havalimanı alanını içine alan proje alanının, olası afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız, iskânsız ve afet riski altındaki yapılar tasfiye edilerek yeni yerleşim alanı olarak kullanılmasına ve Kanal İstanbul Projesi’nin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak. Sürdürülebilir bir şehircilik anlayışı ile tüm bölgenin planlanması ve imar uygulamalarının yapılması, kamu lehine arsa üretilmesiyle birlikte, sağlıklı, güvenli yaşama alanları oluşturma amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlanacak. Protokol; proje alanında yapılacak planlama, kanal, yol, kavşak, raylı sistem, altyapı ve üstyapı donatıları ile arsa üretimi ve geliştirilmesi, iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin kurumlarca yapılacak çalışmaları kapsıyor. Yasal dayanağı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olarak belirtilen proje alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer alan kurumların görevleri de belirlendi.

CHP’DEN TEPKİ

KARARA CHP’li meclis üyeleri ‘Bu bir kanal değil inşaat projesi’ diyerek sert tepki gösterdi. CHP’li İBB Meclis üyesi İsa Öztürk, “Projeye göre birçok şeyi TOKİ finanse edecek. İBB, İSKİ ve kendisine ait taşınmazları TOKİ’ye tahsis edecek. Sazlıdere Barajı ortadan kalkıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, başlanmamış projelerin başlanmayacağını söylemişti. Protokole göre birçok şey TOKİ kaynaklarından finanse edilecek. Kamulaştırmalar bitirilip öyle başlanması gerekirdi. Kanalın yaratacağı rant nedeniyle kanal çevresinde yeni inşaatlar yapılacak, yeni nüfus gelecek. Boş alanlar yani kuzey bölgesi imara açılacak. Bu protokol, bir inşaat projesi” dedi.

 

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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