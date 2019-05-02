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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
02.05.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Kanada’dan Bitcoin madencilerini çekmek için ucuz elektrik

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Kanada’dan Bitcoin madencilerini çekmek için ucuz elektrik

Kanada, Bitcoin üretimi gerçekleştiren madencilik şirketlerinin yatırımlarını çekebilmek için Quebec’te ucuz enerji sağlıyor.

Cryptocurrency News'in haberine göre Quebecin enerji otoritesi Regie de l’energie, kendisine elektrik sağlayan en büyük üreticiden Bitcoin madencileri için ekstra 300 megavat (MW) indirimli elektrik temin etmesini istedi.

Dünya Bitcoin madenciliği, yerelde sağlanan ucuz elektrik nedeniyle şimdiye kadar yoğun olarak Çin'de toplanmıştı. Ancak Pekin yönetiminin madenciliği yasaklama düşüncesinde olduğuna yönelik haberlerin ardından Bitcoin madenciliği firmalarının bir çoğu Kanada'ya kaçmaya çalışıyor.

Bölgenin en büyük elektrik üreticisi Hydro-Quebec daha önce Kanada'ya gelen Bitcoin madencileri için 368 MW ucuz elektrik ayırmıştı. Yeni yasal düzenleme ile birlikte Hydro-Quebec'in madencilere sağladığı toplam ucuz enerji 668 MWa ulaşacak.

Yeni Bitcoin madencileri ne kadar yatırım getirecekleri ve kaç adet yeni iş imkanı oluşturacaklarını başvuruları sırasında bildirmek zorunda. Ayrıca madencilerden enerjiyi en etkin biçimde kullanacaklarına dair ayrıntılı bir de plan isteniyor.

Sıkı kriterleri rağmen Hydro-Quebec yöneticisi Jonathan Cote, "Yeni projeleri çekmek için herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz" dedi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu geçen ay Bitcoin madenciliğinin tamamen durdurulmasını tavsiye etmişti. Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği firması Çin kökenli Bitmain birkaç yıldır Kanada'da operasyonlarını genişletiyordu. Bitmain sözcüsü Nishant Sharma daha önce verdiği bir röportajda şirketin özellikle Quebecte yatırım için bazı sahaları incelediğini belirtmişti.

Kanada'nın kararları Bitcoin madencileri için de sürpriz oldu. Geçen yıl Regie de l’energie, yeni Bitcoin madenciliği başvurularını durdurmuş ve mevcut madenciler için elektrik fiyatını iki katına çıkarmıştı.

Otoritelerin fikir değiştirmesi Bitcoin madencilerinin bölge ekonomisine yaptığı katkıyı gözardı edemediklerini ortaya koyuyor. Temin edilen ucuz enerji ile Bitcoin madenciliği şirketleri teşvik alan veri merkezleri (data centers) ile aynı kategoriye girmiş oldu.

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