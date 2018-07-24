Kanada ve Malta'dan kripto işbirliği

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
DHA
24.07.2018 - 08:57, Son Güncelleme:

Kanada ve Malta'dan kripto işbirliği

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Kanada ve Malta'dan kripto işbirliği

Kanadanın önde gelen kripto para birimleri borsası CoinField, Malta merkezli Manticore Ventures ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucu müşterilerine daha esnek ve güvenli hizmet sunmak amacıyla moonGo uygulamasını oluşturdu.

COİNFİELD'A göre moonGO kullanıcıları kripto para birimleri ticareti için gereken hesaplarını uygulama içerisinde 60 saniyede oluşturabiliyor, moonGO kartları formunda euro veya dolar gibi yasal para birimlerini çekebiliyor ve internet üzerinden veya kredi kartı kabul eden herhangi bir işletmede moonGO kartlarını alışveriş için kullanabiliyor.

moonGO uygulamasının ayrıca CoinFieldın uluslararası olarak daha çok tanınmasına imkan sağlamak amacıyla ABD ve ABD  Avrupa Birliği yaptırım ülkeleri (İran, Suriye, Küba, Kuzey Kore, Burma, Sudan, Fildişi Sahili) dışındaki bütün ülkelerde kullanılabileceği belirtildi.

CoinField CEOsu Babak Bob Ras, moonGO uygulamasına ilişkin şöyle konuştu:

Bizim hedefimiz, kripto para birimlerini insanların hayatına olabildiğinde kullanışlı ve basit bir şekilde sunmak ve dünya genelindeki nitelikli kripto para birimi yatırımcılarına kripto para birimleri ticareti imkanını ulaştırmaktır.

Kullanıcılar komisyonsuz ticaretten faydalanabilecekken, bu uygulama ile ayrıca istedikleri zaman varlıklarını yasal paraya çevirebilecek ve moonGO kartlarıyla dünya genelinde istedikleri yerde harcama yapabilecekler. Herkes blok zinciri teknolojisine ulaşma hakkına sahip ve dünya genelinde bu devrimin parçası olmak isteyen birçok insan bulunuyor.

Uygulama, Bitcoin, Etheruem, Ripple, Dash, Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold gibi kripto bilinen kripto para birimlerinde komisyonsuz işlem olanağı sunarken ayrıca moonGO kartları kullanıcıların Apple Pay, Google Pay ve Samsung Pay hesaplarına eklenebiliyor.

Uygulamanın ayrıca Müşterini Tanı (Know your Customer  KYC) sürecinin, CoinFieldin çoklu algoritma sistemiyle saniyeler içingde gerçekleştirildiği belirtilirken, şirketin Kara Para Aklama (Anti-Money Laundering  AML) ve KYC politikaları konusunda somut adımlar aldığı vurgulandı ve şirket açıklamasında şöyle yazıldı:

Yatırımcılarımıza zarar verecek veya blok zinciri teknolojisine olumsuz etkiler yaratacak bütün girişimler, güvenlik altyapımız tarafından engellenecektir.

 

 

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