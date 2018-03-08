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Kamuya ‘siber güvenlik’ uyarısı

Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
08.03.2018 - 22:01 | Son Güncelleme:

ULUSAL Siber Güvenlik Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde siber tehditlere karşı kamu kurumlarının çalışmaları devam ederken, Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz’dan bu konuda önemli bir uyarı geldi.

Yılmaz, kamuda kullanılan yazılımların yüzde 90’ından fazlasının ya lisanssız, ya da güncellenmemiş olduğunu söyledi. Yılmaz, “Bu durum, güvenlik zaafiyetine sebep oluyor” dedi. Kamu kurumlarındaki güvenlik açığına dikkat çeken Yılmaz, şunları söyledi: “Türkiye’de kamudaki yazılımlarda son versiyonun kullanılması ve lisanslı kullanımı göremiyoruz. Kamuda yazılımların yüzde 90’ından fazlası ya lisanssız ya da son versiyon olmadığını görüyoruz. Özel sektör daha fazla yatırım yapıyor, önem veriyor. Özellikle siber güvenliği düşündüğümüzde bu önemli bir konu. Güvenlik zaafiyetine sebep oluyor. Son versiyonu kullanmak, ayrı bir katmana gerek kalmadan sizi otomatik olarak koruyor. Örneğin phishing dediğimiz, kimlik çalınması için hepimize birtakım sahte e-mailler geliyor. Son versiyon, onların yakalanmasını sağlıyor. Siber güvenlik o kadar hızlı gelişiyor ki, o kadar çok yeni metod buluyorlar ki, siz son versiyonda olmadığınızda bunu yakalamanız mümkün değil.”

Etiketler: Murat Yılmaz , gazetehaberleri , siber güvenlik
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