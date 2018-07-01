Kamuya işçi alımı başladı... 8 bin personel alınacak

Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler 8 bine yakın işçi alımı yapacak. Bu yılın başında taşeron düzenlemesi ile kamuda taşeron olarak çalışan işçiler kadroya alınmış ve düzenleme sonrası merkezi bütçe ile düzenlenen kurum ve kuruluşlarda, özel bütçeli kuruluşlar ve idarelerde, denetleyici düzenleyici kuruluşlarda personel alımına dayalı ihale yapılmayacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine de kamuya işçi alımları bir süreliğine durmuştu. Şimdi ise kamu kurum ve kuruluşları işçi alımları için ilama çıkmaya başladı. Alımlar Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR üzerinde yürütülüyor.

BELEDİYELERE 5 BİN KİŞİ



Temmuz ayının ortasına kadar da kamuya 8 bine yakın işçi alınacak. İlköğretim, ortaöğretim, lise ve yüksekokul mezunları başvurabilecek. En fazla işçi alımını ise bin 500 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı yapacak. Başvuracak adayların İŞKUR’da yayımlanan listede bir iş koluna başvurabilecek ve İŞKUR tarafından belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekecek. Ayrıca adayların 2016 KPSS sınavına girmiş olması ve lise mezunları için 94 puan türünden en az 60 puan almış olması da aranan şartlar arasında. Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan sağlık raporu istenecek.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ



Belediyeler ile belediyelere bağlı kuruluşlar da önümüzdeki günlerde en çok işçi alımını yapacak olan kuruluşlar. Başta; Adıyaman, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Batman, Bayramiç, Burdur, Denizli, Düzce, İstanbul Beykoz, Antalya olmak üzere birçok belediye ve bağlı iştirakleri 5 bine yakın işçi alacak. Ayrıca belediyeler engelli ve eski hükümlü işçi alımı da yapacaklar. Belediyelerin en çok aradığı elaman ise temizlik işçisi, büro elemanı ve şoför. İlköğretim, ortaöğretim ve lise mezunları belediye ve iştirakleri için başvurabilecek. Gerek kamu kurumlarına gerekse de belediye ve iştiraklerine alınacak elemanlar sözleşmeli olacak.

Bununla birlikte Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü de Türkiye’nin birçok bölgesinde yapılacak tarihi eser kazı çalışmalarında çalışacak eleman da arıyor. Aranan elemanlar ise temizlikçi, aşçı ve şoför olarak görev yapacak.

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