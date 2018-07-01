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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
01.07.2018 - 08:45, Son Güncelleme:

Kamuya işçi alımı başladı... 8 bin personel alınacak

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Kamuya işçi alımı başladı... 8 bin personel alınacak

Taşeron düzenlemesi sonrası başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları eleman alımına başladı. Temmuz ortasına kadar 8 bin sözleşmeli işçi alımı yapılacak. En çok aranan eleman ise temizlikçi, şoför ve büro elemanı.

Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler 8 bine yakın işçi alımı yapacak. Bu yılın başında taşeron düzenlemesi ile kamuda taşeron olarak çalışan işçiler kadroya alınmış ve düzenleme sonrası merkezi bütçe ile düzenlenen kurum ve kuruluşlarda, özel bütçeli kuruluşlar ve idarelerde, denetleyici düzenleyici kuruluşlarda personel alımına dayalı ihale yapılmayacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine de kamuya işçi alımları bir süreliğine durmuştu. Şimdi ise kamu kurum ve kuruluşları işçi alımları için ilama çıkmaya başladı. Alımlar Devlet Personel Başkanlığı ve İŞKUR üzerinde yürütülüyor.

BELEDİYELERE 5 BİN KİŞİ

Temmuz ayının ortasına kadar da kamuya 8 bine yakın işçi alınacak. İlköğretim, ortaöğretim, lise ve yüksekokul mezunları başvurabilecek. En fazla işçi alımını ise bin 500 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı yapacak. Başvuracak adayların İŞKUR’da yayımlanan listede bir iş koluna başvurabilecek ve İŞKUR tarafından belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekecek. Ayrıca adayların 2016 KPSS sınavına girmiş olması ve lise mezunları için 94 puan türünden en az 60 puan almış olması da aranan şartlar arasında. Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan sağlık raporu istenecek.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ

Belediyeler ile belediyelere bağlı kuruluşlar da önümüzdeki günlerde en çok işçi alımını yapacak olan kuruluşlar. Başta; Adıyaman, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Batman, Bayramiç, Burdur, Denizli, Düzce, İstanbul Beykoz, Antalya olmak üzere birçok belediye ve bağlı iştirakleri 5 bine yakın işçi alacak. Ayrıca belediyeler engelli ve eski hükümlü işçi alımı da yapacaklar. Belediyelerin en çok aradığı elaman ise temizlik işçisi, büro elemanı ve şoför. İlköğretim, ortaöğretim ve lise mezunları belediye ve iştirakleri için başvurabilecek. Gerek kamu kurumlarına gerekse de belediye ve iştiraklerine alınacak elemanlar sözleşmeli olacak.
Bununla birlikte Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü de Türkiye’nin birçok bölgesinde yapılacak tarihi eser kazı çalışmalarında çalışacak eleman da arıyor. Aranan elemanlar ise temizlikçi, aşçı ve şoför olarak görev yapacak.

Kamuya işçi alımı başladı... 8 bin personel alınacak

 

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