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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.04.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde belge şartı

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Kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde belge şartı

Aralarında inşaat demircisi, kalıpçısı, duvarcısı ile kaynakçısının da olduğu "Tehlikeli" ve "Çok tehlikeli" sınıftaki 117 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde çalıştırılmayacak.

"Tehlikeli" ve "çok tehlikeli" işler grubunda bulunan 117 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanlar, artık kamunun hizmet alım ve yapım işlerinde çalıştırılmayacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği" ile "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği"nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin geçen ay Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti. 

Düzenlemelerin ihalelere katılan yüklenici firmalara bazı yükümlülükler getirdiğini vurgulayan Ceylan, şu bilgileri verdi: 

"Artık kamu ihalelerinde yüklenici firmalar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğler ile zorunlu hale getirilen 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki 117 meslekte belgesi olmayan personel çalıştıramayacak. Böylece aralarında demirci, kalıpçı, duvarcı ve kaynakçının da olduğu 117 meslekte, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayanlar kamunun ihale ettiği işlerde istihdam edilemeyecek." 

"İŞ KAZASI RİSKİNİN YOĞUN OLDUĞU MESLEKLER"

Ceylan, düzenlemeyle mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunun Kamu İhale Kanununa (KİK) eklendiğini bildirerek, bunun kamunun belgeli ve nitelikli iş gücüne verdiği önemi gösterdiğini söyledi. 

"Tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki mesleklerde iş sağlığı ve güvenliğinin büyük önem taşıdığını ifade eden Ceylan, şunları kaydetti: 

"İş kazalarını en aza indirilmek, üretimde verimlilik ve etkinliği sağlanmak ve çalışma hayatına nitelikli ve belgeli işgücü kazandırmak için hayata geçirilen mesleki yeterlilik belgesi, 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki 117 meslekte zorunlu. Bunlar, iş kazası riskinin yoğun olduğu meslekler. Kamu, bünyesindeki hizmet alım ve yapım işlerinde belgesiz çalışanlara izin vermeyerek, hem nitelikli iş gücünü teşvik edecek, hem iş kazası riskini azaltacak, hem de toplumda mesleki yeterlilik bilincini güçlendirecektir." 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (18.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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