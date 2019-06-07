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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.06.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Kamunun başına "talih kuşu" kondu

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Kamunun başına "talih kuşu" kondu

Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişler sonucu geçen yıl kamuya sağlanan kaynak ve toplumsal katkı 1,6 milyar liraya yaklaştı. İdarece, 1990 yılından itibaren 3 rehabilitasyon merkezi, 10 yurt, 42 okul, 5 spor tesisi ve öğretmenler için 348 apart konut yaptırıldı.

 Milli Piyango İdaresince gerçekleştirilen çekilişler sonucu geçen yıl kamuya yaklaşık 1,6 milyar lira kaynak ve toplumsal katkı sağlandı.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi verilerinden yaptığı derlemeye göre, kurumun geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 3 milyar 528 milyon 743 bin 465 lira oldu.

Bu kaynaktan, talihlilere ödenen ikramiyeler yanında, vergi olarak kamuya da gelir sağlandı. İdarece, savunma sanayisi, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık faaliyetlerine destek verildi.

Buna göre, idarece gerçekleştirilen çekilişler sonucu geçen yıl kamuya aktarılan kaynak ve toplumsal katkı 1 milyar 585 milyon 899 bin 966 lira oldu. Son 5 yılda kamuya sağlanan kaynak ve toplumsal katkı tutarı da 6 milyar 354 milyon 892 bin 49 lirayı buldu.

Geçen yıl kamuya sağlanan kaynağın 817 milyon 115 bin 993 lirası vergi oldu. Bu rakamın 514 milyon 571 bin 833 lirası katma değer vergisi, 288 milyon 215 bin 911 lirası şans oyunları vergisi, 14 milyon 328 bin 249 lirası Hazineye devredilen araştırma, yenileme geliştirme ve eğitim teşviki karşılıklarından oluştu.

ÇOCUKLARA VE SAVUNMAYA DESTEK

Vergiler dışındaki kamu payı ise 768 milyon 783 bin 973 liraya çıktı. Kamu payı, savunma sanayisine, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye'nin tanıtımına, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına Hazine ve Maliye Bakanlığınca aktarılıyor.

Kamu payı tutarında son 5 yılda düzenli artış yaşandı. 2014'te 481 milyon 147 bin 633 lira olan tutar, 2015'te 483 milyon 562 bin 360 liraya, 2016'da 581 milyon 397 bin 120 liraya, 2017'de 653 milyon 901 bin 869 liraya yükseldi. Böylece, 5 yılda ülkenin savunmasından çocuk hizmetlerine, tanıtımından olimpiyat oyunlarına kadar sağlanan destek, 2 milyar 968 milyon 792 bin 955 lirayı buldu.

Milli Piyango İdaresi, reklam bütçesinin önemli bölümünü eğitim, spor, sanat ve kültür hizmetlerine ayırdı. Bu kapsamda, 1990 yılından itibaren 3 rehabilitasyon merkezi, 10 yurt, 42 okul, 5 spor tesisi ve öğretmenler için 348 apart konut yaptırılarak hizmete açıldı. Geçen yıl Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Yurt Binası inşaatına devam edilirken, burasının çevre düzenlemesi ve eğitim tesislerinin (spor kompleksi, pentatlon sahası ve operasyon eğitim binası) inşaatına başlandı.

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