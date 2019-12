Kamulaştırma bedelinde ÜFE hesabı

Artık vatandaşların kamulaştırma bedelleri için açtığı davalarda arazinin sonradan kazandığı değer dikkate alınmayacak. ÜFE’ye göre değer artışı yapılarak ödeme yapılacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AK Partili Abdullah Güler, düzenlemenin gerekçesini, “Sebepsiz zenginleşmeye neden olmamasını istedik” dedi. Torba teklifle ilgili vekillere bilgi veren imza sahibi Milletvekili Güler, kamulaştırmalarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin 2014’te aldığı karar sonrasında bir boşluk doğduğunu söyledi. Güler, yeni modeli şöyle anlattı: “Kamulaştırma bedelleri nedeniyle idareler aleyhine açılacak her türlü davada kamulaştırma değeri, taşınmazın idare adına tescil edildiği tarih olarak esas alınarak tespit edilir’ hükmünü getiriyoruz. Ortaya konan bu değerin de, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tablosundaki aylık değişim oranları esas alınarak dava tarihi itibarıyla güncellenmesi ve hak sahibine ödenmesini getiriyoruz.”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise “1970 yılında yapılmış bir istimlak var, bedeli ödenmemiş ve o günkü şartlara göre bu istimlak edilen gayrimenkulün değeri 10 bin lira. O günden bugüne 50 yıl. Her ayın yurtiçi ÜFE’si yüzde 1.5 olsa on iki ayda kümülatifi bunun yüzde 15 eder. Bunu eğer her ay gelecek faiz şeklinde hesaplarsanız çok daha büyük rakam çıkar ama sadece yıllık üzerinden yani aylık değil de o yılın kümülatifinden hesaplarsanız, 10 bin liralık bir gayrimenkulün değeri 2019 yılında 9 milyon küsur lira oluyor. Bileşik faiz hesaplıyorsunuz, eğer aylıktan yaparsanız, ben yıllık üzerinden hesapladım, 9 milyon lira, 13-14 milyon lira ediyor. Bunun farkında mısınız” diye sordu. Güler ise, “Evet farkındayız. Anayasa Mahkemesi’nin kararını okuyorum. Kamu alacakları için öngörülen faiz uygulanması gerekir” yanıtını verdi.

Düzenlemenin Kanal İstanbul’u kapsayıp kapsamayacağını soran CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ise, “Kanal İstanbul’un yapılacağı alanda, eğer hepsini Katarlılar almazsa, o bölgedeki arazilerde kamulaştırmalar olacak. Oradaki arazi sahiplerine yıllar sonra, oradaki ranttan hiçbir bedel ödemeyeceksiniz. Öyle mi?” diye sordu. Güler ise bu soruya, “2001’de Kamulaştırma Kanunu değişti, çok bambaşka bir hal aldı. Öncelikle, bir pazarlık suretiyle bir anlaşma zeminine çekiyorsunuz, olmadığı takdirde birçok unsur var” yanıtını verdi.