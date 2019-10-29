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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
29.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kamuda 113 bin araç 252 bin lojman var

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Kamuda 113 bin araç 252 bin lojman var

2020 yılı bütçe gerekçesinde kamu kurum ve kuruluşlarının elindeki taşıt, lojman ve sosyal tesislerin sayıları açıklanıyor.

- 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle kamu kurumlarının elindeki toplam taşıt sayısı 111 bin 599’du. 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle ilgili idarelerin Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na ilettikleri bilgilere göre taşıt sayısı 2 bin 98 artarak 113 bin 697’ye çıktı. Geçen yıl genel bütçeli idarelerde 101 bin 107 taşıt varken, bu yıl sayı 103 bin 410’a çıktı. Özel bütçeli idarelerde geçen yıl 6 bin 289 taşıt vardı, sayı bu yıl 6 bin 53’e geriledi.

- Geçmiş yıllarda satılacağı açıklanan sosyal tesislerin sayısı 3 bin 59. Bunun bin 782’si genel bütçeli idarelerin bünyesinde bulunuyor. En fazla sosyal tesis 550 ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda. 258 sosyal tesis Milli Savunma Bakanlığı’nın bünyesinde bulunurken, 156 tesis Emniyet Genel Müdürlüğü, 120 tesis Jandarma Genel Komutanlığı, 346 tesis Gençlik ve Spor Bakanlığı, 96 tesis Sağlık Bakanlığı, 54 tesis Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 44 tesis Hazine ve Maliye Bakanlığı, 20 tesis de Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunuyor. Özel bütçeli kuruluşların bünyesinde 835 sosyal tesis, yükseköğretim kurumlarında da 442 sosyal tesis var.

Kamu kurumlarının elindeki lojman sayısı da 249 bin 514. Bunlardan 218 bin 575’i genel bütçeli kuruluşlara ait. Özel bütçeli kuruluşların bünyesinde 16 bin 735, yükseköğretim kurumlarında 13 bin 815 ve üst kurullarda da 389 lojman bulunuyor. Bütçe gerekçesinde, savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini     yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak   üzere kamu konutlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin yasal düzenlemenin tamamlandığı belirtilerek, ilk olarak satışa konu edilebilecek yaklaşık 50 bin kamu konutunun envanterinin çıkarıldığı bildirildi.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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