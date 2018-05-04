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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
REUTERS
04.05.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Turizm yatırımları ile ilgili çok önemli düzenleme

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Turizm yatırımları ile ilgili çok önemli düzenleme

Kamu taşınmazları üzerindeki turizm yatırımlarının sürelerinin uzatılması, kesin tahsis yapılan veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların satılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelik yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin yönetmeliğe göre, turizm yatırımcısı ve işletmecisi tarafından söz konusu turizm yatırımlarının süre uzatımı veya sözleşme değişikliğinden yararlanılabilmesi ya da satın alma talebinde bulunulabilmesi için, başvuru tarihi itibariyle yönetmelikle belirlenen şartları taşıması gerekiyor.

Kapsam dahilindeki işletmeci ve yatırımcıların, kesin tahsis izni veren bakanlığa göre Orman ve Su İşleri, Maliye veya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarından herhangi birisine 5 Aralık'a kadar başvurması öngörülüyor.

İlgili idare tarafından turizm yatırımcısına verilen; kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresinin kalan kısmının, süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle 49 yıla olan farkı kadar süre uzatılacak süre olarak tespit edilecek.

Kiralama süresinin kalan kısmının, kiralama olarak devam edilmesi durumunda ise süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle 29 yıla olan farkı kadar süre, kiralama işleminin irtifak hakkına dönüştürülmesi durumunda ise süre uzatımının yapılacağı tarih itibariyle 49 yıla olan farkı kadar süre uzatılacak süre olarak belirlenecek.

Turizm yatırımlarından fiili durumu itibariyle satışında engel bulunmayanlardan ilgili idarece uygun görülen taşınmazlar, turizm yatırımı amaçlı kullanılmaya devam edilmesi kaydıyla yatırımcı ve işletmecilere satılabilecek.

Satış bedeli, taşınmazın zemininin rayiç değeri ile üzerindeki yapı, bina ve tesislerin Hazineye geçmesi gereken kısmının enkaz bedeli üzerinden tespit edilecek.

Ancak, yatırımcı tarafından satış işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde tesisin tamamının yıkılıp yeniden inşa edilmesinin taahhüt edilmesi halinde satış bedeline yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

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