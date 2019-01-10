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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.01.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Kamu sosyal tesis ücretleri güncellendi

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Kamu sosyal tesis ücretleri güncellendi

Kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari ücretler belirlendi.

Kamuya ait sosyal tesisleri kullanmak isteyenlerin bu yıl ödeyeceği asgari ücretler belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığının "Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankalarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan sosyal tesislerde alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden bu yıl alınacak asgari bedeller, tebliğde belirlenen özellikleri taşıyan tesislerde yemek ücreti olarak kişi başına günlük 24,40-16,30 lira, konaklama bedeli 7-12,20 lira olacak.1 Temmuz ile 15 Ağustos döneminde konaklama ücretleri konutun türüne göre 11,10-12,20 lira olarak uygulanacak.

Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı bulunanlarda günlük en az 4,10 lira, televizyon bulunanlarda günlük en az 4,10 lira ve klima bulunanlarda günlük en az 5,80 lira konut başına ilave bedel alınacak.

ÇOCUK BAKIM ÜCRETİ 220 LİRA

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az 12,20 lira tahsil edilecek. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakım evlerine kabul edilecek devlet memurlarıyla diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 220 lira olarak tespit edildi. Belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakım evi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda kurum ve kuruluşlar, belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili kılındı.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 15,10 lira ödenecek.  Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

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