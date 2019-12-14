Kamu sigortaları Varlık Fonu’nda birleşiyor

KAMUYA ait sigorta, emeklilik ve hayat şirketleri birleştirilerek, Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirketlere devredilecek. Devir işlemi 2020’nin ilk çeyreğinde tamamlanacak. Bu konuda Güneş Sigorta, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası’ndan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre Güneş Sigorta’nın Vakıflar Bankası, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı’na ait hisseleri, Halk Sigorta’nın Halk Bankası ve Halk Yatırım Menkul Değerlere ait hisseleri, Ziraat Sigorta’nın Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Ziraat Yatırım Menkul Değerler, Ziraat Teknoloji’ye ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak ayrı bir şirkete devredilecek.

Aynı şekilde Vakıf Emeklilik ve Hayat’ın Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı, Vakıflar Bankası’na ait hisseleri, Halk Hayat ve Emeklilik’in Halk Bankası’na ait hisseleri ve Ziraat Hayat ve Emeklilik’in Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Ziraat Yatırım Menkul Değerler, Ziraat Teknoloji’ye ait hisseleri de Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak ayrı bir şirkete devredilecek. Böylece kamuya ait sigorta şirketleri birleştirilerek Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak ayrı bir şirkete ve kamuya ait emeklilik ve hayat şirketleri de birleştirilerek Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak ayrı bir şirkete devredilecek.

YEP’TE PLANLANMIŞTI

KAP’a yapılan açıklamalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde planlanan yapısal reformların önemli bir unsurunun da sigorta, hayat ve emeklilik sektörlerinde gerçekleştirilecek reformlar olduğuna değinilerek şu görüşlere yer verildi: “Bu reformlar kapsamında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türk Reasürans A.Ş.’nin kurulmasının ardından, sektördeki reformların kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta ve hayat ve emeklilik şirketlerinin tek bir çatı altında birleşmesiyle devam etmesi öngörülmektedir... Operasyonel verimliliğin artması, maliyetlerde düşüş sağlanması, başta bankalar olmak üzere tüm dağıtım kanallarının daha etkili kullanılması, ürün yelpazesinin genişletilmesi ile sigorta sektörünün dinamik bir yapıya kavuşturulması planlanmaktadır.”

VARLIK FONU: REFORM PLANI

TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF) da bir açıklama yaparak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde, Türkiye ekonomisinin tasarruf bazının ve bankacılık dışı finansal sektörün geliştirilmesi amacıyla sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe reformlar planlandığına değinildi. Açıklamada, bu reformlar kapsamında, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türk Reasürans’ın kurulduğu belirtilerek, “TVF olarak bu reformların uygulanması amacıyla kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin TVF çatısı altında birleştirilmesi projesini yürütmekteyiz” denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin faaliyetlerini tek bir çatı altında sürdürmesinin, ölçek ekonomisinin oluşturulmasına ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamasına ulaşmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Bu amaçla, ölçeğin büyütülerek sigorta ve bireysel emeklilik sektörünün küresel rekabetin bir parçası haline getirilmesi, operasyonel verimliliğin artmasıyla maliyetlerde düşüş sağlanması ve başta bankalar olmak üzere tüm dağıtım kanallarının daha etkili kullanılması ve daha geniş bir ürün yelpazesi sunulması hedeflenmektedir. Proje kapsamında Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Esin Avukatlık Ortaklığı kamuya danışmanlık hizmeti vermektedir.”