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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.11.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Kamu ihalelerinde 217 milyon liralık "elektronik eksiltme" tasarrufu

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Kamu ihalelerinde 217 milyon liralık "elektronik eksiltme" tasarrufu

EKAP'a ücretsiz erişim sayesinde ihalelere başvuran 12 bin istekli 31 bin belgeyi bedelsiz sunarak yaklaşık 15 milyon liralık teklif hazırlama maliyetinden kurtuldu.

Kamu İhale Kurumunca elektronik ihale uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "elektronik eksiltme" yöntemiyle bu yıl 217 milyon lira tasarruf sağlandı.

AA muhabirinin Kurum yetkililerinden edindiği bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşları bu yıl 5 bin elektronik ihale düzenledi.

Söz konusu ihaleler dikkate alındığında sözleşme bedelinin idarelerin hazırladığı yaklaşık maliyete oranı tüm ihalelerde yüzde 83 iken bu oran elektronik ihalelerde yüzde 80'e düşürüldü ve böylece 217 milyon liralık tasarruf elde edildi.

Elektronik ihaleyle, ortalama teklif sayısı 4,9'dan 7,5'e yükselerek rekabet ortamı oluştu. Rekabeti artırmanın yanı sıra teklif cetvelindeki aritmetik hata veya belgelerin sunuluşundan kaynaklanan yanlışlar nedeniyle ihaleye katılanların elenmesinin de önüne geçilerek kaynakların verimli kullanılması sağlandı.

TEKLİF HAZIRLAMA MALİYETLERİ DÜŞTÜ

Bu yıl yapılan düzenlemelerle tüm ihalelerin elektronik olarak yapılması mümkün hale getirildi.

İsteklilerin ihale dokümanını internet ortamında ücretsiz edinmeleri sağlandı ve doküman masrafı ortadan kaldırıldı.

İhalelere katılan yabancılar Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) kaydedilerek bu isteklilerin de elektronik teklif vermelerine olanak tanındı.
İhalelere katılım için gereken belgelere EKAP üzerinden ücretsiz erişim imkanı sağlandı. Bu sayede 12 bin istekli 31 bin belgeyi bedelsiz sunarak yaklaşık 15 milyon lira teklif hazırlama maliyetinden kurtuldu.

ELEKTRONİK EKSİLTME NEDİR?

Elektronik eksiltme, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından geçerli teklif sahibi isteklilerin elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatları ile yeniden yarışabilmelerine olanak sağlayan uygulamadır.

Uygulamada, öngörülen ihalede/kısımda teklif değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra kalemlerin teklif girişleri yapılır.

Elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatlar, teklif sonuç ekranında sistem tarafından otomatik olarak sıralanır ancak ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif ataması ihale komisyonunca gerçekleştirilir.

Teklifleri eşit olan istekliler için ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif, ihale komisyonu tarafından kura yöntemiyle belirlenir.

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