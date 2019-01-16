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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.01.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Kamu idarelerinin taşınmaz kiralamaları için genelge yayınlandı

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Kamu idarelerinin taşınmaz kiralamaları için genelge yayınlandı

Kamu idarelerinin daha önceki yıllarda kiraladıkları ve sonraki yıllarda kiralayacakları taşınmazların kira bedelindeki artış, TÜİK tarafından artışın yapılacağı ayda yayımlanan TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranını geçemeyecek. Kiralamayla ilgili vergi, resim ve harçlar kiraya verene ait olacak.

KAMU idarelerinin daha önceki yıllarda kiraladıkları ve sonraki yıllarda kiralayacakları taşınmazların kira bedelindeki artış, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından artışın yapılacağı ayda yayımlanan TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranını geçemeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan  "Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge"ye göre, kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit etmek ve sınırlamalar koymak hususlarında tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmak ve tedbirleri almak görev ve yetkisinin Bakanlığa verildiği hatırlatıldı.     

Buna göre, Türk parası cinsinden, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin daha önce ilgili kanun uyarınca kiraladıkları taşınmazların kira artış oranının belirlenmesinde ve bu idarelerce yeni yapılacak taşınmaz kiralamalarında uyulacak hususlar belirlendi.     

Daha önceki yıllarda kiralanan ve sonraki yıllarda kiralanmasına devam edilecek taşınmazların kira bedeli, Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksinin on iki aylık ortalamalara göre yüzde değişim oranını geçmeyecek şekilde artırılacak. Ancak söz konusu yüzde değişim oranının kiralamanın yenileneceği ayda negatif çıkması halinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacak.     

Sözleşme veya protokollerinde artış yapılmayacağına dair hüküm bulunan kiralamalarla kira başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık kullanım süresi tamamlanmamış kiralamalar için kira artışı yapılmayacak.     

Bu hususların yanı sıra, genelgede, yeni yapılacak taşınmaz kiralamalarında sözleşmelere konulacak hükümler de şöyle:     

"Yıllık kira bedelinin en fazla üçer aylık (tercihen aylık) eşit taksitler halinde ve dönem başlarında ödeneceğine, kiralama ile ilgili vergi, resim ve harçların kiraya verene ait olduğuna, kira bedelinden vergi tevkifatı yapılması gereken hallerde kira bedelinden gelir vergisi ve sair kanuni kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmının kiraya verene ödeneceğine, yakıt bedelinin kira bedelinden ayrı olarak kiracı tarafından karşılanacağına, ödemelerin kiraya verenin belirteceği banka hesabına makbuz karşılığı yapılacağına dair hükümler konulacak."     

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