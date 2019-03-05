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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.03.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

Kamu çalışanlarına müjde! İşte maaşlara gelecek fark zammı

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Kamu çalışanlarına müjde! İşte maaşlara gelecek fark zammı

Kamuda çalışan işçiler için enflasyon farklı belli oldu. Enflasyon oranına göre yüzde 4.95 oranında maaşlara zam yapılacak.

Memur ve emeklilerden sonra kamuda çalışan işçilerin enflasyon farkı da netleşti. İşçi toplu sözleşmeleri, zam oranları şubat ve ağustos aylarında uygulanıyor. İşçilere de enflasyon farkı yansıtılıyor. Ama işçiler için hesaplama, 2019 yılı Şubat ayında yapılıyor. Posta Gazetesi'nin haberine göre, eğer Ağustos 2018 ile Şubat 2019 arasındaki enflasyon oranı yüzde 3.5’i aşmış ise aştığı oranda, 1 Mart 2019’dan geçerli olmak üzere enflasyon farkı verilecekti.

YÜZDE 8.5 ARTTI

TÜİK verilerine göre; Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos 2018’de 367.66 iken Şubat 2019’da 398.71 oldu. Buna göre; yüzde 8.45 artış yaşandı. Toplu sözleşme metninde, ortaya çıkan bu rakamın yüzde 3.5’i aşması halinde aşan kısmın işçinin 28 Şubat’taki brüt çıplak ücretine zam olarak uygulanacağı yer alıyor. Yani 1 Mart itibarıyla bu sözleşmeyi imzalayan kamu işçilerine yüzde 4.95 (8.45-3.5) fark artışı yansıyacak.

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