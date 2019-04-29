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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.04.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmek için çalışacağız”

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Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmek için çalışacağız”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Adana Valiliğini ziyaretinde denetlenebilir bir idarenin oluşmasına katkı sunacaklarını belirtti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılına ilişkin en önemli hedefimiz dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmek. Bu açıdan denetlenebilir bir idarenin oluşmasına katkı sunma için çalışıyoruz. Hedeflerimize hep beraber çalışarak ulaşacağız” dedi. 

Bir dizi ziyarette bulunmak ve programa katılmak için Adana’ya gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Vali Demirtaş’ın karşıladığı Malkoç, şeref defterini imzaladı. Malkoç daha sonra Vali Demirtaş ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Malkoç, Adana’nın sorunlarını dinlemek için belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, barolarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacaklarını belirterek, hedeflerinin Türkiye’deki zenginliklerin ve refahın artması, adaletin tesisine katkıda bulunmak ve dünyanın en iyi kamu hizmetlerini sunabilecek hizmetleri temin etmek olduğunu kaydetti.

Adana’nın özellikle tarımı, sanayisi ve insan zenginliğiyle Türkiye’deki örnek illerden biri olduğunun altını çizen Malkoç, Adana’nın sorunlarını kuracakları serbest kürsü ile sivil toplum kuruluşları, il müdürleri ve yerel yönetimlerin amirlerinden dinleyeceklerini söyledi. Malkoç, “Yerelde halledilmesi gereken konuları hem belediye başkanlarımıza hem de Valiliğe ileteceğiz. Onun dışında Ankara’dan halledilmesi gereken sorunlarla ilgili de yapabileceğimizi yapmaya çalışacak, Bakanlık veya Cumhurbaşkanlığı düzeyinde çözülmesi gereken sorunları da raporlar halinde ilgili kurullara ileteceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılına ilişkin hedefleri olduğunu ifade eden Malkoç, “Hedeflerimizden en önemlisi dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmek. Bu açıdan denetlenebilir, şeffaf bir idarenin oluşmasına katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu anlamda biz, Türkiye genelinde yaptığımız programlarla insanımıza vatandaşımıza hak arama kültürünü anlatıyoruz. Hedeflerimize hep beraber çalışarak ulaşacağız” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Adana Valiliği’nde yaptığı konuşmanın ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

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