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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
19.06.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Kamu bankalarının ATM’lerdeki ‘ortak’lığından vatandaş habersiz

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Kamu bankalarının ATM’lerdeki ‘ortak’lığından vatandaş habersiz

Kamu bankaları 2018 yılında yaptıkları anlaşma ile birlikte ortak ATM uygulamasına geçti. Yapılan anlaşmaya göre ATM'lerden yapılan işlemler için herhangi bir ücret alınmıyor.

Devlet bankalarının ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmamasını sağlayan protokol, 2018 yılının Temmuz ayında imzalanmış ve devreye alınmıştı. Ancak gelinen noktada kamu bankası müşterilerinin bir çoğunun bu uygulamadan habersiz olduğu anlaşıldı. 

Kamu bankalarının 2018 yılı Temmuz ayında imzaladıkları protokol ile, ATM üzerinden yapılan işlemlerde herhangi bir işlem ücreti alınmaması sağlanmıştı. Bir kamu bankası müşterisi diğer bir kamu bankasının ATM’sinde işlem ücreti ödemeden işlem yapabilmeye başlamıştı.

O dönem operasyon masraflarını azaltması amacıyla yapılan bu protokol ile katılımcı bankalar, söz konusu işlemlerin oluşturduğu maliyeti kendi aralarında karşılanmasına karar vermişti. Gelinen noktada bir çok kamu bankası müşterisinin yapılan bu protokolden haberinin olmadığı anlaşıldı.

“İLK DEFA DUYDUM”

Bir kamu bankası müşterisi, uygulamayı ilk defa duyduğunu söyleyerek, “Kendi müşterilerine kesmediğini biliyorum ama kendi aralarında hesap işlem ücret kesmediğini bilmiyordum. Uygulamanın çok doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.

“DAHA ÖNCE HABERİM OLMADI”

Bir diğer kamu bankası müşterisi, “Daha önce haberim yoktu şu an bunu sizden öğreniyorum. Bu uygulama eğer var ise gerçekten bizler için çok iyi, güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum. Şirkette devamlı bu tarz işlemler yapıyoruz ve hesap kesim ücreti alınıyor, diğer bankalarında bu uygulamaya geçmesini isterim” şeklinde konuştu.

“DİĞER BANKALARINDA BU UYGULAMAYA GEÇMESİNİ İSTİYORUM”

Bu uygulamadan daha önce haberi olmadığını belirten diğer bir kamu bankası müşterisi de “Vatandaş için güzel bir uygulama. Ben kendimden para transferleri yapıyorum diğer bankalarında bu uygulamaya geçmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN BANKALARDA BU DURUMUN OLMASI GEREKİYOR”

Bu uygulamadan haberinin olduğunu söyleyen başka bir kamu bankası müşterisi, “Neredeyse bütün bankalarda bu durumun olması gerekiyor. Örneğin EFT yaptığımız zaman işlem ücreti kesiliyor. Günlük hayatta çok fazla işlem gerçekleştiriyoruz. Diğer bankalar ile işlem yapıldığında kesilen ücret bir defa kesilince sorun olmuyor ancak sürekli bu işlemi tekrarlayınca sıkıntı oluşturuyor” diye konuştu.

Kamu bankalarının fiziki şekilde kurulacak ortak ATM’ler ile tek bir işlem mekanizması sağlaması planlar arasında.

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